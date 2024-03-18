〈東元法說〉本季營收谷底 全年成長目標明確

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-18 18:04

東元 (1504-TW) 今 (18) 日召開法說，展望今年，董事長邱純枝表示，機電系統與智慧能源等兩大事業受到經濟影響，拖累第一季營收下滑，本季會是全年最差，不過以接單狀況來看以及其他業務有望補上，全年目標還是成長。

各事業體方面，邱純枝指出，機電事業第一季營收將雙減，北美市場在多個政策支持下業績看好；歐洲市場受到經濟影響，短期內持平看待，第一季營收雖然沒有年增，但取單是雙位數成長，期望第二、三季好轉。至於台灣市場，去年機電產品受到產業衰退影響，短期復甦不容易，不過今年會慢慢回穩、不會比去年差。

智慧能源部分，東元預期，本季營收也將雙減，不過目前未執行的在手訂單超過 250 億元，將逐步落實為營收，上下半年比重約 45：55。智慧生活方面，國內市場為主要營收，加上今年總體經濟情勢已逐漸回穩、拓展澳洲及東南亞等海外市場，本季營收雙增。

展望今年，邱純枝強調，雖然第一季兩大事業體會衰退，不過其他事業包含世正開發租金收入、創儲事業擴大再生能源營收等都會補上，第一季應該是全年最差，今年目標一定是成長、全年成長趨勢明確；獲利部分，第一季毛利率維持去年第四季水準、營益率也會成長。