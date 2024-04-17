中鋼建置AI智慧配煤技術 一年可降減原料成本7500萬元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-17 10:14

中鋼 (2002-TW) 今 (17) 日宣布，近期成功開發 AI 智慧配煤技術，並建置「焦炭強度 AI 預測智能平台」，大幅增加高性價比冶金煤的採購及運用彈性，估算率先導入應用的四階煉焦爐，一年可降低原料成本約 7500 萬元。

中鋼表示，一貫作業鋼廠每生產一噸粗鋼大約需要 1.6 噸鐵礦砂及 0.7 噸煤料，煤料分為冶金煤與非冶金煤兩大類，僅有冶金煤具備再製特性，可在煉焦爐內攝氏 1000 度及隔絕氧氣的環境下，以乾餾冶煉方式製成具一定強度的塊狀焦炭，焦炭不僅可作為高爐內支撐鐵礦還原反應的骨架，也能維持爐氣通道的暢通性與鐵水生成流動的順暢性，對於高爐運作有著舉足輕重的影響力。

而冶金煤依照焦化能力，又可分為強冶金煤、弱冶金煤等多種品級，其所需成本也有所不同，中鋼採取多元料源策略採購冶金煤，不僅能避免特定煤種斷料及降低價格波動風險，也將不同品級冶金煤料搭配，在確保焦炭的強度及品質符合高爐需求下，多使用弱冶金煤來降低原料成本。

隨著冶金煤種類增加及配料組合更加多變，中鋼進一步將冶金技術、煉焦爐操作及 AI 大數據等不同領域的內部專家組成研究團隊，投入開發 AI 智慧配煤技術，結合過往煉焦爐操作經驗及多年累積的生產大數據資料，建立焦炭品質預測模型的演算法，並先於四階煉焦爐建置「焦炭強度 AI 預測智能平台」，再串接高爐 AIoT 平台回饋的生產資訊，輔助煉焦爐現場人員操作設備。