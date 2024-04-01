台股昨日下挫逾500點 國泰投信總座喊話定期定額是最好解方 00878搭配00830、00933B 打包高股息、半導體、金融債
鉅亨研報 2024-04-17 11:39
台股昨天單日下挫逾 500 點，投資人迫切想知道市場走勢如何？滿手 ETF 怎麼配會更好？國泰投信總經理張雍川出席「金融開運 喜迎股債雙收行情」線上講座表示，台股之前衝高，現在受到通膨及中東政治因素影響，短期回檔無須太過焦慮，台股長線基本面仍對行情有所支撐，投資是長期的累積，定期定額才是勝率最高的投資方法，2024 下半年建議「債六股四」策略性佈局 ETF，利用熱門的金融債 ETF 00933B 搭配國民 ETF 00878 或追蹤美國費半指數的 00830，打包債券、高股息跟半導體商機，提高投資勝率。
國泰投信總經理張雍川進一步分析債市觀察，他說明債券品種有三大類，包括政府公債、投資等級債跟近期很夯的金融債，最近因為美國經濟數據表現不錯，美國聯準會還沒有降息打算，帶動各種債券的殖利率都有彈升，債券價格也小幅拉回，建議投資人在合適的殖利率高點時伺機進場，有耐心等待降息，未來有機會賺取資本利得的紅利。
對於下半年的 ETF 配置建議以及高股息 ETF 的選擇，國泰 ETF 研究團隊協理游日傑分析，高利率影響今年全球景氣趨緩，長線建議選擇固定收益的商品例如債券 ETF，市場預期今年降息的步調不變，下半年策略可調整成「債大於股」，現階段大方向就是「領債息等降息」，但知道趨勢還要找對標的，才有機會提高報酬。
游日傑建議，債券 ETF 可選有月月配息跟收益平準金的國泰 10Y + 金融債 (基金之配息來源可能為收益平準金) (證券代碼：00933B)，指數持債包括摩根大通、花旗等大型銀行。而台股近期波動不小，挑選高股息 ETF，首先就要考慮「安全感」，要考量成分股市值大小跟產業分散性，例如 00878 已經有快四年的成立績效，持股專注於大市值、ESG 表現、有金融、半導體、電信等產業，可望達到安心領息的投資目標。
此外，國泰投信總經理張雍川也加碼推薦投資人關注半導體產業，他認為未來 10 年半導體將是市場主軸，而美股四大指數之一的費城半導體指數是全球最知名的半導體指數，涵蓋半導體全產業鏈，過去 5 年年化報酬率超過 50%! 國泰費城半導體 ETF(證券代碼：00830) 追蹤的就是費城半導體指數，指數 4 月下旬調整後，前三大持股將擴大到 12%、10%、8%，等於是更全面的迎向 AI 大未來，可以說投資費半，就是投資在最受惠於 AI 趨勢的上中下游半導體產業鏈。去年費半指數飆升 65％，今年以來持續保持亮眼漲勢，可趁近期受到通膨疑慮、中東戰火等因素短暫干擾，價格拉回時逢低進場，參與半導體上漲行情。
國泰投信「金融開運 喜迎股債雙收行情」線上講座由理財專家盧燕俐主持，重量級講者還包括台灣經濟研究院董事長吳中書，錯過精彩的講座直播也別扼腕，完整內容正在限時公開中，有興趣的民眾仍可透過 YouTube 觀看，線上觀看網址 https://www.youtube.com/watch?v=k6-bzaPf1N4。
註：(1) 上述指數皆為含息報酬指數，僅供參考用途，各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金現在或未來之報酬率。各指數之殖利率不代表基金之配息率，亦不代表基金之報酬率；(2) 國泰永續高股息 ETF 為國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 之證券簡稱（證券代碼：00878），有關 00878 之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，或至國泰投信官方網站查詢 (https://cathaysite.tw/J3DobPN )。國泰 10Y + 金融債 ETF(基金之配息來源可能為收益平準金) 為國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 之證券簡稱（證券代碼：00933B），追蹤指數為「彭博 10 年以上美元金融債券指數」；國泰費城半導體為國泰美國費城半導體基金之證券簡稱 (證券代碼：00830)。(3) 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。(4) 基金配息組成項目和完整配息資訊請參閱公開說明書和國泰投信官方網站 (https://cathaysite.tw/3bqo40 )；(5) 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。(6) 內容涉及個股或債券或產業或投資標的，僅為參考舉例，不代表個股或債券或產業或投資標的推薦，且不代表本基金未來投組之必要持股或投資標的，投資人須衡量自身之投資風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。(7) 國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 可配分收益為除息交易日前 (不含當日) 投資所得之現金股利、稅後利息收入、基金受益憑證之收益分配及收益平準金，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合 (A) 規定者，由經理公司決定是否增配。(A)前述可分配收益若另增已實現資本利得扣除資本損失 (包括已實現及未實現之資本損失) 及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於每受益權單位之發行價格。(B)本基金可分配收益之分配，經經理公司作成收益分配決定後，於每年 2、5、8 及 11 月起第 45 個營日前 (含) 進行分配；收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及收益分配基準日由經理公司於期前公告。經理公司認為有必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。本基金投資之企業，其股利 (股息) 配發時間及金額視個別企業決定 (如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，故每期配息金額之決定主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作為未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每期基金每單位的配息金額。(8) 國泰美國費城半導體基金非投資中華民國及中國大陸地區 (不含港澳地區) 所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合後述 (A) 規定者，由經理公司決定是否增配。(A)前述可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區 (不含港澳地區) 所得之利息所得、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失與本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第 5 條第 2 項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金信託契約第 5 條第 2 項所列本基金每受益權單位之發行價格。(B)本基金可分配收益之分配，經經理公司作成收益分配決定後，於每年 1 月起第 45 個營日前 (含) 進行分配；收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及收益分配基準日由經理公司於期前公告。經理公司認為有必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。本基金投資之企業，其股利 (股息) 配發時間及金額視個別企業決定(如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，故每期配息金額之決定主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作為未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每期基金每單位的配息金額。
本文資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、臺灣集保結算所，國泰投信整理，2024/4
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇