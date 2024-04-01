台股昨日下挫逾500點 國泰投信總座喊話定期定額是最好解方 00878搭配00830、00933B 打包高股息、半導體、金融債

註：(1) 上述指數皆為含息報酬指數，僅供參考用途，各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金現在或未來之報酬率。各指數之殖利率不代表基金之配息率，亦不代表基金之報酬率；(2) 國泰永續高股息 ETF 為國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 之證券簡稱（證券代碼：00878），有關 00878 之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，或至國泰投信官方網站查詢 (https://cathaysite.tw/J3DobPN )。國泰 10Y + 金融債 ETF(基金之配息來源可能為收益平準金) 為國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 之證券簡稱（證券代碼：00933B），追蹤指數為「彭博 10 年以上美元金融債券指數」；國泰費城半導體為國泰美國費城半導體基金之證券簡稱 (證券代碼：00830)。(3) 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。(4) 基金配息組成項目和完整配息資訊請參閱公開說明書和國泰投信官方網站 (https://cathaysite.tw/3bqo40 )；(5) 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。(6) 內容涉及個股或債券或產業或投資標的，僅為參考舉例，不代表個股或債券或產業或投資標的推薦，且不代表本基金未來投組之必要持股或投資標的，投資人須衡量自身之投資風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。(7) 國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 可配分收益為除息交易日前 (不含當日) 投資所得之現金股利、稅後利息收入、基金受益憑證之收益分配及收益平準金，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合 (A) 規定者，由經理公司決定是否增配。(A)前述可分配收益若另增已實現資本利得扣除資本損失 (包括已實現及未實現之資本損失) 及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於每受益權單位之發行價格。(B)本基金可分配收益之分配，經經理公司作成收益分配決定後，於每年 2、5、8 及 11 月起第 45 個營日前 (含) 進行分配；收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及收益分配基準日由經理公司於期前公告。經理公司認為有必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。本基金投資之企業，其股利 (股息) 配發時間及金額視個別企業決定 (如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，故每期配息金額之決定主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作為未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每期基金每單位的配息金額。(8) 國泰美國費城半導體基金非投資中華民國及中國大陸地區 (不含港澳地區) 所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合後述 (A) 規定者，由經理公司決定是否增配。(A)前述可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區 (不含港澳地區) 所得之利息所得、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失與本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第 5 條第 2 項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金信託契約第 5 條第 2 項所列本基金每受益權單位之發行價格。(B)本基金可分配收益之分配，經經理公司作成收益分配決定後，於每年 1 月起第 45 個營日前 (含) 進行分配；收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及收益分配基準日由經理公司於期前公告。經理公司認為有必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。本基金投資之企業，其股利 (股息) 配發時間及金額視個別企業決定(如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，故每期配息金額之決定主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作為未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每期基金每單位的配息金額。