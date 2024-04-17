利變型保險是甚麼？一文掌握投保要點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-17 11:42

過去廣受國人青睞的利率變動型保單 (以下簡稱利變型保單)，在今年美國可望啟動降息的環境下，利變型保單可望回歸成為保險市場的主流。究竟利變型保單與傳統型保單、投資型保單又有何差異？購買時又該注意哪些事項？新壽將帶你快速掌握利變型保單的投保要訣！

利變型保單因勢而動吸睛

利變型保單與傳統型保單最大差別在於有沒有宣告利率！傳統型保單僅提供預定利率，民眾投保時，即可知曉自己所買的保單預定利率是多少，而且不管未來利率升降，預定利率均是維持不變。舉例來說，買 20 年期的臺幣終身壽險，預定利率是 1.5%，20 年都會是 1.5%。

然而市場瞬息萬變，時而升息，時而降息，以近 2 年來說，為了打擊通膨，美國聯準會自 2022 年 3 月開始採取暴力升息，至今不到兩年時間，已大幅升息 21 碼；隨著通膨明顯降溫，聯準會則有機會於今 (2024) 年展開降息循環，顯見利率變動之快。

由於預定利率為固定，可以靈活反映市場利率變動的利變型保單因而興起，除了固定的預定利率之外，還多了宣告利率，會隨著市場經濟情況浮動；當宣告利率大於預定利率時，保戶有機會獲得額外收益，享有增加回饋分享金。所以利變型保單能夠「以變制動」，擁有預定利率的最低保證，還有隨市場而變的宣告利率，因而大受歡迎。

增加回饋金則有現金給付、抵繳保費、儲存生息以及購買增額繳清保險等四種給付方式。其中，以增加回饋金購買增額繳清保險，壽險保障及保單價值會同步增加，等於利用紅利拉高保障，保障更為充足。

值得注意的是，宣告利率會根據市場及保險公司狀況調整，不僅是浮動利率，也並非是保證給付項目，宣告利率的下限亦可能因市場利率偏低，而導致無最低保證。由於各保險公司宣告利率有高有低，民眾投保時，不能以宣告利率多寡作為唯一考量，必須詳加檢視商品內容，是否符合自身保障需求。

利變型保單具備三大功能

利變型保單具有保障、儲蓄功能，很適合退休規劃、資產配置及資產傳承之用。舉例來說，40 歲的洪先生有一兒一女，多年來省吃儉用，存下 100 萬美元，直接均分給孩子，每人可各得 50 萬美元。若他善用利變型保單做保障規劃，效果又如何呢？

假設他拿約 30 萬美元投保繳費期間六年期的「新光人壽美鑫傳富外幣利率變動型終身壽險（定期給付型）」，基本保險金額 82 萬美元，增加回饋金給付方式選擇購買增額繳清保險為例，折扣後年繳保險費約為 4.5 萬美元，並約定身故保險金採分期定期給付。假設在宣告利率 3.95% 均維持不變的情況下，若 80 歲時不幸辭世，身故保險金約 100 萬美元，20% 給兒子一次領取，80% 給女兒分 20 年領取，兩人合計領取保險金約 120 萬美元。也就是說，洪先生只要撥出約 30 萬美元買利變型保單，即可享有約 100 萬美元的保險保障，還剩餘 70 萬美元可以享受美好生活，遠比將 100 萬美元資產直接給子女，資金運用效率來得高。

目前常見的利變型保單類型包括利變型壽險及利變型年金險，幣別則有外幣及臺幣可供選擇。由於外幣利變型保單以外幣收付，具有匯率風險，無外幣需求或不想承擔匯兌風險者，優先選擇臺幣保單；若有留學、移民、海外置產等外幣需求者，則可以考慮外幣保單。

各族群該如何選購

年輕族群經濟能力有限之下，可以選擇門檻低、保障逐年長大的利變型壽險保單。例如「新光人壽美富長鴻外幣利率變動型終身壽險 (定期給付型)」最低保額只要 3,000 美元，容易入手，且保障會逐年遞增，可以兼顧保障及財富累積。

中壯群族正處於家庭責任最重的時期，以高保障為優先考慮。以「新光人壽美鑫傳富外幣利率變動型終身壽險 (定期給付型)」為例，最高保額達 600 萬美元，且有 10 年期可供選擇，可以減輕保費負擔壓力，同時亦可藉此累積完全失能照護金財源，或者將壽險理賠金用於照顧家人。

熟齡族群不妨選擇繳費年期較短的利變型壽險保單，規劃資產傳承，例如「新光人壽金好旺利率變動型終身壽險 (定期給付型)」，只要躉繳或者繳交保費 2 年，即可享有終身高槓桿保障，資產配置也會更靈活。

利變型壽險保單具有保障強化、風險轉嫁的特性，讓自己與家人在未來生活中擁有堅實的依靠，因此，任何族群均可趁早藉此進行保障規劃，及早降低家庭風險。

利變型保單大哉問

1. 增加回饋金如何計算？

增加回饋金如同保險公司的額外回饋，會隨著保險公司的實際投資收益而定。採用宣告利率計算，為該年度期末保單價值準備金 ×（宣告利率－預定利率），在其他條件不變下，宣告利率越高，增加回饋金通常越多。由於保險公司每年投資收益不同，因此，宣告利率非固定利率，會隨保險公司定期宣告而改變，宣告利率之下限亦可能因市場利率偏低而導致無最低保證。

2. 利變型壽險與利變型年金險差別為何？

利變型壽險具有壽險保障，包括祝壽保險金、身故保險金或喪葬費用保險金及完全失能保險金等，可以滿足人生不同階段保障及資產累積需求；利變型年金險在年金遞延期間，以宣告利率累積保單價值，年金給付開始日時，可以選擇一次或分期給付，以支用生活所需。

3. 利變型壽險保單與投資型保單有何不同？

投資型保單結合保險與投資功能，常見的投資連結標的如全權委託帳戶、ETF、基金、債券等，保單帳戶價值會隨著投資標的績效而變動。利變型壽險保單以保障為主，有機會享有增加回饋金，兼具保障及資產累積的效果。

4. 理賠金該選一次給付？還是定期給付？

定期給付型的利變型壽險保單提供兩種身故保險金或完全失能保險金領取方式，一種為一次給付，運用較為靈活，適合已成年或會自行管理的受益人，另一種為分期定期給付，可以避免被不當挪用，猶如信託的作用，適合年紀還小或不擅管理的受益人。