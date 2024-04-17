天然災害增加+風險模型落後 全球產險業虧損狀況引憂

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-17 11:07

管顧公司凱捷 (Capgemini) 周三 (17 日) 發布報告稱，因天然災害增加且風險模型未能跟上，全球財產和意外傷害保險公司在 2022 年出現「令人憂慮」的承保虧損。

近年來，受冬季風暴等問題影響，天然災害所造成的全球保險虧損每年已逾 1000 億美元。產業人士認為，氣候變遷和空曠地區建築物增加，是造成損失的原因之一。

凱捷表示，到 2022 年，保險公司的全球綜合成本比率達到 103%。這是用來衡量理賠和費用與保費收入比值的指標，高於 100 意味著承保虧損。凱捷報告指出，產險公司在過去四年中有三年遭遇承保虧損。

此外，受訪的保險業主管中，只有 27% 的人認為他們的公司具備先進的預測建模能力。

凱捷金融服務策略業務執行長 Anirban Bose 於報告表示，準確的風險預測和定價變得愈來愈有挑戰性，並且引發對可保性的擔憂。