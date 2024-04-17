GTA系列遊戲發行商計劃裁員5%、撤銷部分開發項目

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-17 08:24

《俠盜獵車手》(Grand Theft Auto, GTA) 系列電玩遊戲發行商 Take-Two Interactive(TTWO-US) 計劃裁員 5%，即約 600 人，並放棄多個正在開發的項目，以作為削減開支的一環。

根據周二 (16 日) 提交的文件，Take-Two 預估裁員費用將高達 2 億美元，其中包含取消部分開發項目的 1.4 億美元，以及和員工相關的成本 3500 萬美元。不過該公司表示，此舉預估每年可為公司省下超過 1.65 億美元的成本。

文件顯示，截至前一會計年度，Take-Two 全職員工人數共計達 11,580 人。

Take-Two 是今年最新一家遭到大規模裁員影響的遊戲公司，其他還有 Unity Software、Riot Games 以及微軟旗下的遊戲部門。遊戲市場萎縮導致高層在開發新遊戲時選擇採取規避風險的策略，因為開發一款遊戲通常需要花上好幾年的時間，且耗資數億美元。

研究機構 Newzoo 表示，隨著玩家遊戲的時間減少，預估到 2026 年，個人電腦 (PC) 等遊戲主機和遊戲收入成長將持續低於疫情前水平。

《俠盜獵車手 6》原傳將於 2025 年推出，但此前有部分報導指出，這款備受期待的遊戲可能延後至 2026 年發布。

Take-Two 拒絕針對文件以外的內容發表評論。在 2 月的財報電話會議上，Take-Two 表示正在擬定一項「大規模成本削減計畫」，但執行長 Strauss Zelnick 近期接受 IGN 採訪時稱「目前沒有裁員計畫。」