庫克36小時旋風訪問越南 揭露過去5年投資當地逾五千億台幣

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-17 14:25

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克周二 (16 日) 結束個人首次越南行，在為期兩天的訪問行程中，庫克跟當地開發人員與內容創作者進行了六場會談，並跟越南總理范明正見面。

越南媒體《VnExpress》報導，庫克在跟范明正會晤時表示，希望進一步推動蘋果在越南的優質合作和投資活動，范明正則高度讚賞蘋果擴大在越南的生產和業務，為當地創造超過 20 萬個就業機會，范明正也希望蘋果支持在越南當地培養高素質的人力資源，並將越南視為參與全球供應鏈、生產和市場多元化的基地。

與此同時，庫克也承諾購買更多由越南合作夥伴製造的零組件，同時為創新領域做出貢獻，增加越南供應商的支出，擴大殘疾人職業培訓計劃，庫克還希望進一步向世界推廣越南文化，包括音樂和電影。

周一 (15 日) 上午抵越訪問的庫克表示，此次訪問越南的目的是與工程師、內容創作者跟當地民眾會面，他並驚訝於越南年輕人的充滿活力。

庫克在越南近 36 個小時的訪問中共有 7 項主要行程，人在越南的他也在社群媒體 X 平台上發佈 6 篇文章，庫克周一跟越南女歌手美靈一同喝咖啡聊天大約 30 分鐘，雙方討論了許多藝術主題、創意領域、技術以及對河內文化和歷史的理解，隨後他還到還劍湖跟越南網紅 Ngo Duc Duy 討論 iPhone 在內容創作中的應用，庫克並貼文稱很高興能跟 Ngo Duc Duy 共度時光，並觀看他利用 iPhone 15 Pro 電影效果模式創作的過程。

庫克此趟越南行亮點之一是會晤兩名開發人員 CollaNote 和 Elsa Speak，並跟 Bootloader Studio 執行長 Bryan Pelz 討論 Vision Pro 支援專案，他事後告訴《VnExpress》稱越南擁有非常年輕的人口，在開發商身上便可看到這一點，他們非常有活力。庫克認為，他在越南進行一次愉快的訪問和工作行程，受到當地領導人和人民熱烈歡迎，並親眼目睹創新社區的強勁和充滿活力的發展，並認為這將是越南發展的動力。

身為消費性電子巨頭掌門和全球知名供應鏈大師，庫克此訪顯然跟產業鏈佈局有關，在庫克訪越同時，蘋果也在越南官網宣布將增加越南供應鏈的投資。

蘋果在官網上的公告內也表示，從 2019 年起算，蘋果透過供應鏈夥伴在越南的累積投資超過 400 兆越南盾。（約 5100 億台幣），更重要的是，蘋果在當地投資速度也正在加快，從 2019 年起算的每年投資額也增加一倍。從 2017 年開始，當地軟體開發人員數量更增加 3 倍，現在越南已經躋身全球手機遊戲的前五名生產國。

蘋果在越的投資最早可追溯到十多年前，如今越南供應商已成為蘋果全球供應鏈中的重要力量，其中也有不少是全球製造業巨頭進入蘋果鏈後，再跑到越南設立的子公司。

根據蘋果 2022 財年的供應商名單，在越南設廠給蘋果供貨的不乏鴻海精密、比亞迪、歌爾股份、英特爾、藍思科技、立訊精密、三星電子、LG 顯示器等全球知名製造商。

目前，蘋果的供應商在越南組裝 iPad、無線耳機、手錶、HomePods，還有一些半導體零件，鑑於當前 iPhone 銷售量成長陷入停滯，即將面臨重大升級的 iPad 和 Mac 產品線勢將承擔更重要的營收任務。

隨著當地供應鏈佈局逐漸深入，消費業務也跟著開始。去年 5 月，蘋果 Apple Store 在越南正式上線，Apple Pay 也在 3 個月後進入越南。蘋果也在招募程式設計師升級 Siri 的越南語功能，以及蘋果地圖對越南當地的在地化支援。