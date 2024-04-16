裕慶-KY通過配發股息13元 擬6月下旬不含息IPO上市

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-16 18:54

商用展示架、智能電動床機構件廠商裕慶 - KY(6957-TW) 在 2023 年全年稅後純益達 8.8 億元，每股純益 18.11 元，今 (16) 由股東會通過配發每股 13 元股息，不過，規劃於 6 月下旬上市掛牌的裕慶 - KY，預計在上市時將不含此一息值掛牌，也就是說，裕慶 - KY 的去年 13 元股息將在上市前配發給現有股東完畢。

目前股本 4.87 億元的裕慶 - KY 爲來台第一上市的 KY 公司，2023 年營收 38.64 億元，毛利率 46.6%，年增 12.2 個百分點，2023 年全年稅後純益達 8.8 億元，年增 68.19%，每股純益 18.11 元，今天召開的股東會則通過配發去年股息 13 元，盈餘配發率爲 71.78%，也是歷年最高的股利配發案。

裕慶 - KY 為商用展示架、智能電動床機構件之設計、製造、服務全方位大廠，資本額 4.87 億元，1998 年起源於台灣，擁有台灣南投、中國昆山等生產基地，以及美國芝加哥子公司 Beeline 之設計團隊與在地倉儲服務，2023 年商用展示架、智能電動床機構件營收比重分別為 69.53%、26.14%，裕慶集團於 2018 年啟動商用展示架從 OEM 轉型 ODM 業務模式，陸續打入 Home Depot、Lowe’s 等全球大型量販品牌通路供應鏈，且集團亦為全球知名通路、食品飲料、服飾鞋類等品牌客戶的長期合作夥伴，至今累積超過 30 家品牌客戶服務實績，直接銷售客戶比例提升至 89.87%。

裕慶 - KY 2023 年合併營收達 38.64 億元，年減 10.82％，主係美國實體經濟受到升息影響，消費者對高單價產品的消費力道逐漸減弱，使智能電動床機構件訂單隨之減少所致，惟受惠集團業務接單組合優化、垂直整合效益展現，帶動 2023 年營業利益達 11 億元，年增 77.51％，稅後淨利 8.80 億元，年增 68.19％，每股純益達 18.11 元，年增 57.89%，繳出歷年新高成績。

裕慶 - KY 申請上市案，於 2023 年 12 月 25 日經證券交易所上市審議會通過，並於 2024 年 1 月 25 日經證交所董事會通過核准上市，由中國信託證券擔任主辦券商，預計於 6 月下旬掛牌。

裕慶 - KY 指出，看好主要客戶今年仍持續推動店面改裝、展店計畫，帶動商用展示架訂單拉貨良好需求，再加上集團於去年研發專利燈具展示架、自動灑水商用展示架等新品亦陸續於今年出貨放量，有助於挹注未來營運良好動能。