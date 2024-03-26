阜爾運通由國壽持股逾3成 擬5月上旬IPO 明開業績發表會

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-26 18:38

停車設備及管理業龍頭阜爾運通 (6914-TW) 受惠全台疫情解封出遊潮泊車的需求，獲利也直線攀升， 2023 年全年稅後純益爲 5.48 億元，創新高，年增 64.88%，每股純益爲 9.11 元，阜爾運通明 (27) 日召開上市前業績發表會，依時程推估，阜爾運通將在 5 月上旬上市掛牌。

阜爾運通 2023 年營收 42.73 億元，毛利率 24.1%，年增 4.4 個百分點，稅後純益 5.48 億元，創新高，年增 64.88%，每股純益爲 9.11 元。

成立於 2001 年的阜爾運通，目前股本 6.02 億元，目前並由國泰人壽投資持股 33.6%，成立初期主要業務為停車管理系統相關設備銷售，銷售對象為停車管理業者，隨後進入停車管理市場；該公司主要分為系統設備事業「PSS」、停車管理事業「城市車旅 CITY PARKING」兩大事業體，2023 年停管業務營收占比 90.9%，為公司營運主要成長動能，停車場建置與設備銷售營收占比約 6.4%，營收占比不大，然是公司重要核心競爭力，「城市車旅 CITY PARKING」截至今（2024）年 2 月停車場數為 1,072 場，管理逾 12 萬格車位，為目前全台最大停車場管理業者。

根據交通部統計，2019-2023 年全台灣小型車停車位數以年複合成長率為 3.41%，持續穩定成長，2023 年全台灣小型車停車位總數達到 611 萬 2995 格，小型車登記總數為 733 萬 5,792 輛，推估公眾車位佔整體車輛比例 (供需比) 約 83.33%，整體市場尚未飽和。

此外，各縣市政府委外經營停車場、智能路邊收費也持續提高預算施行，而該公司為目前全台智能路邊開單收費系統設備的領導供應商。

阜爾運通也持續藉由旗下停車場發展異業聯盟，提高場域附加價值，目前不僅已與和運租車合作，提供旗下品牌 iRent 停車位置，公司也開始導入充電樁，預計將停車及電費繳納進行整合，吸引電動車主前來使用，公司也計畫複製台灣成功經驗於開拓東南亞市場，泰國市場於 2012 年已開始導入銷售停車管理設備，目前為泰國前三大停管設備商。