台股創高拉回 外資縮手小賣 高檔調節開發金、國泰金和台積電

台股今 (10) 日呈現高檔震盪， 盤中最高漲至 20883.69 點，再度刷新紀錄。不過於尾盤急殺翻黑，終場跌 32.67 點，以 20763.53 點作收，成交量 4353.5 億元。三大法人今天合計賣超 4.82 億元，其中外資小賣超 2.41 億元，調節開發金 、國泰金各 1.5 萬張，台積電也在調節之列。