台股創高拉回 外資縮手小賣 高檔調節開發金、國泰金和台積電
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-10 18:06
台股今 (10) 日呈現高檔震盪， 盤中最高漲至 20883.69 點，再度刷新紀錄。不過於尾盤急殺翻黑，終場跌 32.67 點，以 20763.53 點作收，成交量 4353.5 億元。三大法人今天合計賣超 4.82 億元，其中外資小賣超 2.41 億元，調節開發金 、國泰金各 1.5 萬張，台積電也在調節之列。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資縮手小賣超 2.41 億元，投信也終止連 26 買，今天同站賣方，賣超 6.27 億元，自營商則買超 3.86 億元，三大法人合計賣超 4.82 億元。
外資今天雖然賣超，不過回補高股息 ETF，買超 00940 元大台灣價值高息 2.9 萬張，成外資買超冠軍，同時也買超 00939 統一台灣高息動能 1.1 萬張，00929 復華台灣科技優息 5537 張，以及 00919 群益台灣精選高息 4414 張。
外資今天也買超聯電 2.1 萬張，華邦電 1.9 萬張，友達 1.5 萬張，矽統 1.1 萬張，日月光 1 萬張，中石化 8266 張，宏碁 7187 張，亞力 6754 張，聯鈞 6132 張，以及鴻準 5415 張。
外資賣超部分，減碼開發金 1.5 萬張，國泰金 1.5 萬張，廣達 1.3 萬張，中工 1.1 萬張，士電 8377 張，中興電 7937 張，大同 7147 張，台積電 5896 張，中鴻 3917 張，以及漢翔 3625 張。
投信買超方面，買超中信中國 50 4000 張，國泰台灣 5G+ 2955 張，聯茂 2206 張，大亞 2042 張，國產 1081 張，其他如長榮、統一、技嘉、長虹，以及京城銀皆為投信買超前 10 名。
投信今天賣超群創 7729 張，神基 2808 張，臻鼎 - KY 1736 張，台光電、聯電、聯陽、鴻海、光寶科、義隆，以及晶豪科皆為投信減碼對象。
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