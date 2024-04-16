外資期現貨偏空 長線多單可適度調節
鉅亨研報 2024-04-16 09:17
【加權指數觀察】
加權指數昨天出現 2023 年 11 月以來首次跌破缺口支撐的現象，就多方力道而言是明顯示弱的跡象，配合成交量同步放大的情況下，長線佈局者應部分調節甚至出場觀望。
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【小台散戶多空比】
小台散戶多空比的由空翻多，並且散戶的多方力道較過往更強，顯示下跌的走勢對散戶而言是一個機會而非風險，但同步觀察外資籌碼，可以發現外資除了現貨賣超外更在期貨市場翻空布局，因此建議短期不宜抄底低接。
【台指期貨 PC Ratio】
台指期貨的 PC Ratio 走低，雖然還處於多方格局，但衰減的幅度太大下，短期波動或將加劇，但上方壓力遞增下，追高布局風險過高。
【小結】
價格的角度思考，跌破缺口支撐是一個多方力竭的警訊，留意較大幅度回檔修正。外資籌碼的角度思考，已經翻空布局，建議長線多單可適度調節。
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