華南金控支持首屆社區棒球國手選拔 12搶1冠軍將赴日進軍LLB資格賽

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-16 09:20

台灣世界少棒聯盟 (TLLB) 主辦及華南金控主要贊助的 「113 年 TLLB CUP U13 台灣社區棒球錦標賽」，於昨 (15) 日舉行開賽記者會， 為 4/27 起跑的賽事揭開序幕，共有來自全國各地的 12 支球隊參加。

首屆「TLLB CUP U13 台灣社區棒球錦標賽」的冠軍隊伍，將代表我國赴日參加 LLB 50/70 組亞太暨中東區資格賽，此為國內以社區棒球隊為主體參與國際賽事的首例。台灣世界少棒聯盟理事長黃英華為感謝華南金控長期推動國內基層棒球發展，特別公開表揚並致贈感謝狀，由華南金控處長陳伯壎代表受贈。

本屆賽事由今年度加盟 LLB 中階賽事 50/70 組資格的國內 18 支隊伍報名參 加，分五區競賽後，最終有 12 支球隊脫穎而出晉級賽事，相關賽事將於 4 月 27、 28 日及 5 月 4、5 日在桃園青埔運動公園棒球場及大園國中棒球場同時開打。

12 支球隊分別來自南區聯盟：盛樂地臺南犀牛；臺中聯盟：臺中健行小牛、大神岡 社區棒球聯盟、臺中騎士社區棒球隊；新北聯盟：新北光芒社區棒球隊、火焰勇 士；臺北聯盟：WHB 世界棒球聯盟、臺北波特、藍色閃電野牛；桃園聯盟：中 大紅襪、能量棒球學院、夢無限棒球俱樂部。