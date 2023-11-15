〈華南金法說〉明年股利樂觀看 華銀加州分行新增逾放最快年底前回收債權

華南金 (2880-TW) 今 (15) 日召開法說會，對於明年股利政策，華南金總經理李耀卿表示，若其他權益項目不用再額外提存評價損失，今年可分配盈餘可望比去年來得正常，股利發放樂觀看待；不過，華銀揭露一筆加州分行新增逾放，債權為 2400 萬美元，所幸借款方擬出售旅館，最快年底前可回收債權。

外界關注評價損益變動議題，李耀卿指出，近期美國 10 年期公債殖利率確實波動很大，第三季為 4.53%，現在已降至 4.44%，看起來會朝樂觀方向走。

針對評價損益變動情形，華銀副總張炳輝說明，由於美債殖利率仍維持在高檔，截至 10 月底為負 293 億元，相較去月底的負 260 億元，虧損約擴大 33 億元左右。

張炳輝表示，華銀後續仍會布局美債，但會增加流動性債券的比重，同時降低天期，目前天期已從 2021 年的 7.39 年降至 2022 年的 4.87 年，再降至 2023 年 9 月的 3.84 年，未來會持續降低評價損益的影響，同時盡量以浮動利率債券為主、固定為輔。

李耀卿進一步指出，整體金控其他權益項目第三季其實是回升的，去年的評價提存了，若價格回升之後回沖，可再挹注可分配盈餘，作為明年派發股利的來源，李耀卿強調，股利政策會依照公司章程發放，兼顧業務成長、股東權益、參考同業水準，若有比較好的盈餘，就會提出較合適的股利政策。

此外，外界也關注華銀海外逾放攀升，華銀副總江景平說明，美國洛杉磯分行在加州有承做一筆度假中心的旅館業授信放款，原先一切正常，擔保品設定第一順位抵押權 2400 萬美元，但今年初當地受雪災影響，該旅館設施受損，無法營業，短期資金周轉不過來。

華南銀 9 月已提報逾期，先提存 10%，約 227 萬美元，而債務人也已籌資約 400 萬美元，作為修繕及留任員工等營運費用，現在也找到買主，擬出售旅館，估價約 2750 萬美元，若今年底前出售，債權將可全數回收，相信損失不會太大。

華南金公布前 3 季自結稅後純益 168.93 億元，年增 21.6%，金控和銀行獲利持續刷新同期歷年新高紀錄，每股稅後盈餘 (EPS) 1.24 元，年化 ROE 為 11.84%、年化 ROA 為 0.61%。