〈華南金法說〉華銀今年SWAP收益上看90億元 旺到明年上半年

華南金 (2880-TW) 今 (15) 日召開第三季法說會，總經理李耀卿會中指出，受惠台美利差擴大，SWAP (換匯交易) 收益持續向上衝高，今年預估將達 90 億元，美國聯準會 (Fed) 可能要到明年下半年才會降息，因此，SWAP 獲利動能可望持續到明年上半年。

華南金前 3 季在核心子公司華南銀行投資收益大幅增長的推升下，自結稅後純益為 168.93 億元，年增 21.6%，金控和銀行獲利持續刷新同期歷年新高紀錄，每股稅後盈餘 (EPS) 1.24 元，年化稅後股東權益報酬率 (ROE)11.84%、資產報酬率 (ROA)0.61%。

李耀卿表示，受惠 SWAP 大賺，今年華銀的投資收益達新台幣 110 億元，華銀副總張炳輝進一步指出，SWAP 今年前三季毛收益有 66 億元，預期第四季還會略增，比第三季的 25 億元更多，全年預估 90 億元。

張炳輝說，由於明年初利率將維持在高點，Fed 明年下半年才可能降息，只要有利差在，仍可繼續承作 SWAP，因此，若存款有增加，會繼續擴張相關部位，明年會將今年再增加一些。

華南銀前 3 季得益於金融商品投資 (含兌換) 獲利大幅增加，自結稅後純益 156.35 億元，年成長 17.4%，EPS 1.60 元，年化 ROE 9.93%、年化 ROA 0.58%，占集團獲利貢獻 89%。

華南銀指出，存、放款核心業務動能持續穩健擴增，國內聯貸市占率以 12.3% 排名第一、泛公股行庫保險手續費收入維持第一、都更與危老放款合計餘額位居公股銀行第二、以房養老貸款核貸件數及額度皆為第三、信保基金保證餘額排名第四。整體資產品質佳，逾放比率 0.18%，備抵呆帳覆蓋率 734.13%。

華南永昌證券前 3 季在經紀、承銷、自營業務利益均為成長及股利收入同步挹注下，自結稅後純益 11.74 億元，已超越 2022 年全年獲利 11.07 億元，年增 28.7%，EPS 1.79 元。經紀業務市占率 2.90%，融資餘額市占率 4.89%，皆排名同業第 9 名。

華南產險擺脫去年同期大型商業火險賠案之影響，前 3 季自結稅後純益 6.61 億元，年成長 61.2%，EPS 3.30 元；簽單保費總收入 104.98 億元，持續改寫歷年同期新紀錄，市占率 5.70%，同業排名第 6 名。