淨利暴漲近12倍！中國半導體晶片廠瀾起科技Q1財測亮眼
鉅亨網新聞中心 2024-04-16 09:08
中國半導體晶片廠瀾起科技 (688008-CN) 近日發布今年第一季財測數字，該公司預估第一季營業收入將年增 75.74% 至 7.37 億人民幣，淨利介於 2.1 億元至 2.4 億元，年增 9.65 倍至 11.17 倍，該公司周一 (15 日) 收漲逾 2% 至每股 49..05 人民幣，市值 559.89 億人民幣。
瀾起科技的核心產品是記憶體介面晶片，瀾起科技表示，自今年初以來，記憶體介面晶片需求實現恢復性成長，公司部分新產品如 PCIe Retimer、MRCD/MDB 晶片開始規模出貨，推動公司今年第一季營收及淨利較去年同期大幅成長
在一台伺服器中，CPU 想要讀取記憶體裡的數據必須透過記憶體介面晶片，該晶片具有提升記憶體資料存取速度及穩定性的作用，瀾起科技在記憶體介面晶片這一垂直領域，處於全球領先地位。
瀾起科技進入記憶體介面晶片賽道時，業界有近 20 家公司，如今產業只剩 3 家公司，瀾起科技也在轉型平台型晶片設計公司。
隨著生成式 AI 在全世界受熱烈追捧，AI 應用帶動記憶體和頻寬需求，相應帶動伺服器記憶體介面及配套晶片的需求持續增加，為瀾起科技帶來機會，這在今年首季財報中也顯現出來。
受惠於 AI 伺服器需求快速成長，憑藉優異的產品、效能及卓有成效的市場拓展，瀾起科技的 PCIe Retimer 晶片成功導入境內外主流雲端運算 / 網路廠商的 AI 伺服器採購項目，並已開始規模出貨 。今年一季度 PCIe Retimer 晶片單季出貨量約 15 萬顆，超過該產品去年全年出貨量的 1.5 倍。
此外，該公司今年第一季 MRCD/MDB 晶片單季銷售額首次超過人民幣 2000 萬元，主要得益於 AI 及高效能運算對更高頻寬記憶體模組需求的推動，憑藉全球領先的技術實力以及研發進度，搭配瀾起科技 MRCD/MDB 晶片的伺服器高頻寬記憶體模組已在境內外主流雲端運算 / 網路廠商開始規模試用。
創辦於 2004 年的瀾起科技在 2016 年到 2018 年營業收入分別達人民幣 8.45 億元、12.28 億元及 17.58 億元，淨利分別為人民幣 9,280.43 兆元、3.47 億元、7.37 億元。
2019 年 7 月 22 日，瀾起科技成為首批在科創板上市的企業，上市當天市值暴漲 272.83%，總市值一度超過千億。
2013 年，瀾起科技在那斯達克上市，但隔年瀾起科技被指控業績造假，並遭遇集體訴訟，最終在同年由國資背景的浦東科投和中國電子投資控股有限公司共同成立的合資公司以 6.93 億美元完成了對瀾起科技的私有化收購。瀾起科技也加大記憶體介面晶片的研發，並把來自這塊的營收做到了總營收的 50%。
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