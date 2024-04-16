淨利暴漲近12倍！中國半導體晶片廠瀾起科技Q1財測亮眼

鉅亨網新聞中心 2024-04-16 09:08

中國半導體晶片廠瀾起科技 (688008-CN) 近日發布今年第一季財測數字，該公司預估第一季營業收入將年增 75.74% 至 7.37 億人民幣，淨利介於 2.1 億元至 2.4 億元，年增 9.65 倍至 11.17 倍，該公司周一 (15 日) 收漲逾 2% 至每股 49..05 人民幣，市值 559.89 億人民幣。

瀾起科技的核心產品是記憶體介面晶片，瀾起科技表示，自今年初以來，記憶體介面晶片需求實現恢復性成長，公司部分新產品如 PCIe Retimer、MRCD/MDB 晶片開始規模出貨，推動公司今年第一季營收及淨利較去年同期大幅成長

在一台伺服器中，CPU 想要讀取記憶體裡的數據必須透過記憶體介面晶片，該晶片具有提升記憶體資料存取速度及穩定性的作用，瀾起科技在記憶體介面晶片這一垂直領域，處於全球領先地位。

瀾起科技進入記憶體介面晶片賽道時，業界有近 20 家公司，如今產業只剩 3 家公司，瀾起科技也在轉型平台型晶片設計公司。

隨著生成式 AI 在全世界受熱烈追捧，AI 應用帶動記憶體和頻寬需求，相應帶動伺服器記憶體介面及配套晶片的需求持續增加，為瀾起科技帶來機會，這在今年首季財報中也顯現出來。

受惠於 AI 伺服器需求快速成長，憑藉優異的產品、效能及卓有成效的市場拓展，瀾起科技的 PCIe Retimer 晶片成功導入境內外主流雲端運算 / 網路廠商的 AI 伺服器採購項目，並已開始規模出貨 。今年一季度 PCIe Retimer 晶片單季出貨量約 15 萬顆，超過該產品去年全年出貨量的 1.5 倍。

此外，該公司今年第一季 MRCD/MDB 晶片單季銷售額首次超過人民幣 2000 萬元，主要得益於 AI 及高效能運算對更高頻寬記憶體模組需求的推動，憑藉全球領先的技術實力以及研發進度，搭配瀾起科技 MRCD/MDB 晶片的伺服器高頻寬記憶體模組已在境內外主流雲端運算 / 網路廠商開始規模試用。

創辦於 2004 年的瀾起科技在 2016 年到 2018 年營業收入分別達人民幣 8.45 億元、12.28 億元及 17.58 億元，淨利分別為人民幣 9,280.43 兆元、3.47 億元、7.37 億元。

2019 年 7 月 22 日，瀾起科技成為首批在科創板上市的企業，上市當天市值暴漲 272.83%，總市值一度超過千億。