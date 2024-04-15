【量大強漲股整理】地緣政治增溫受惠股有誰?未來關注兩大重點?

鉅亨研報 2024-04-15 17:24

加權指數，今日開低走低，終場下跌 286.8 點，收在 20449.77 點，成交量 4738 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 267.91 億，投信買超 27.41 億，自營商賣超 98.03 億，三大法人合計賣超 338.53 億，其中，外資連 4 天賣超，累計 397.14 億，自營商連 2 天賣超，累計 138.55 億。

美股方面，四大指數全面下跌，道瓊下跌 1.24%，標普 500 指數下跌 1.46%，納指下跌 1.62%，費半下跌 3.29%，美國勞工統計局上周公布數據顯示，3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.5%，不僅高於市場預期的 3.4%，也高於前值 3.2%，市場擔憂通膨的情況下，華爾街主要銀行又以令人失望的業績，拉開財報季序幕，再加上伊朗直接襲擊以色列促使中東緊張局勢急速惡化，推升布蘭特油價站上每桶 90 美元大關，貝萊德集團董事長 Larry Fink 預計聯準會今年無法實現 2% 的通膨目標，僅會降息兩次，市場紛紛提高避險意識，本周將出爐的經濟指標，包含 3 月零售額、營建許可和新屋開工等數據，如果數據顯示美國經濟相當強勁，聯準會可能會延後降息時間，反之，如果相關數據弱於預期，聯準會有機會提前降息。台股方面，加權指數終場下跌 286.8 點，收在 20449.77 點，雖然跌破 10 日均線，但因下檔月、季、半年線皆是上揚，呈現多頭排列格局，月線有望提供強力支撐。未來仍有 ( 00946-TW ) 群益科技高息成長 ETF 和 ( 00943-TW ) 兆豐台灣電子成長高息 ETF 陸續於 4 月底開始募集，將會挹注台股的資金活水。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，今日股價下跌 12 元，收在 806 元，即將於本周四（18 日）舉行法說會，會中將公布第一季財報與第二季展望，法人預估第二季營收將在高效能雲端運算需求帶動下，有機會再創同期新高紀錄；( 2317-TW ) 鴻海，股價開低走低，終場下跌 4.5 元，收在 146 元，( 2317-TW ) 鴻海墨西哥廠區過去一直以供應伺服器產品為主，近日傳出為滿足客戶需求，將在墨西哥中部再新設生產基地，專門從事與 AI 相關的產品生產，也規劃建廠開始就導入 AI 應用，加速產能布建效率，該廠未來有望成為旗下海外首座新世代 AI 工廠示範點；( 2454-TW ) 聯發科，股價開低走低，終場下跌 70 元，收在 1110 元。

伊朗為報復駐敘利亞大使館旁附屬建築遇襲，4 月 13 日首次直接對以色列發動攻擊，發射 120 枚飛彈和 170 架無人機，後續衝突是否升級成區域戰爭仍有待觀察，但已經凸顯無人機在現代戰爭的地位性，今日軍工族群全面大漲，(8033-TW) 雷虎，攻上漲停板，( 5371-TW ) 中光電，也攻上漲停板，( 4541-TW ) 晟田，上漲 6.19%，( 2634-TW ) 漢翔，上漲 2.11%，( 2645-TW ) 長榮航太，上漲 1.75%。國防部去年 12 月公告 6 款軍用商規無人機標案，整體金額上看 79 億元，目前已進入廠商送件階段，( 8033-TW ) 雷虎，宣布 6 款無人機標案都會爭取，若能順利得標，將大幅貢獻營收，此外，( 5371-TW ) 中光電，不僅於 2022 年開始小量出貨公安及工業檢測用無人機給 ( TDY-US ) 泰萊達科技，近期更是打入國軍無人機供應鏈，旗下子公司中光電智能機器人是首家通過兩款軍用商規無人機原型機檢測的公司，符合軍方對通訊、飛行速度、防水防塵等要求，成長動能可期。

根據專業機構調查，2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題已不僅僅是缺電問題，而是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題，台灣重電族群將迎來強勁成長動能。(1609-TW) 大亞和 ( 1618-TW ) 合機，今日雙雙漲停鎖死。

(1609-TW) 大亞，狂噴漲停，再創波段新高，來到 55.6 元大關，會員低檔 3 字頭進場的持股，狂噴 5 字頭水準，三大法人持續進場下，股價一飛衝天! 持續噴出! 通通領先布局，事後驗證!



(1609-TW) 大亞，受惠於台電 10 年強韌電網計畫預計投入 5645 億元，線纜事業需求快速成長，2023 年線纜業績 113 億元，年產量 3.1 萬噸，市占率達 13.2%，三項關鍵指標皆創集團紀錄，成長動能強勁。

(1618-TW) 合機，獲得台電總訂單 42 億元，其中包括 345kV 超高壓電纜 25.34 億大訂單，因為 ( 1618-TW ) 合機，是業界少數可以做到 345kV 超高壓電纜的廠商，預估會成為台電計畫的主要受惠者。

(NVDA-US) 輝達高階晶片多使用 CoWos 先進封裝技術，因整體需求快速成長，目前 CoWos 先進封裝產能供不應求，( 2330-TW ) 台積電，已經通知先進封裝設備廠盡快擴充產能， CoWoS 濕製程設備巨頭 ( 3131-TW ) 弘塑，今日上漲 1.49%，個股呈現輪動。

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(1618-TW) 合機

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(9955-TW) 佳龍

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師