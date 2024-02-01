〈旭富展望〉觀音廠規劃2025年下半年投產 初期生產四大新品項

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-01 11:50

原料藥廠旭富 (4119-TW) 除了蘆竹廠產能將全面恢復外，觀音廠規劃在 2025 年下半年投產，初步規劃將生產四項新用藥產品，包含止痛劑與治療鴉片類物質成癮的原料藥、阿茲海默症藥物 LMTM、癲癇藥物大麻二酚以及嗜睡症藥物。

旭富觀音廠原本規劃兩條產線，後續在大股東支持與經營團隊評估下，去年直接擴增興建四條產線，讓產線一次到位，整體投資金額也增加至 24 億元，也是今年主要資本支出。

根據旭富規劃，觀音廠預計今年 2 月接受市政府消防檢查，後續若順利取得使用執照後，預計 2025 年下半年落成量產。公司坦言，量產時程有往後遞延，主要原因是目前尚未有明確大訂單，因此在營收無法跟上、折舊攤提壓力下，有放緩廠房興建速度。

旭富災後積極擴增新品項，其中有四項用藥產品未來會在觀音廠來生產，其中，對於止痛劑與治療鴉片類物質成癮原料藥寄予厚望，因為其市場年銷售額達 50 億元，2025 年前年複合成長率達 15%，目前已經完成原料藥開發並送樣給客戶，預計第一季提出認證申請。