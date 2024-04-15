欣雄天然氣旗下怡和國際20億聯貸簽約 超額認貸155％ 發展綠電受肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-15 18:01

第一銀行統籌主辦怡和國際 3 年期新臺幣 20 億元聯貸案，今（15）日舉辦簽約儀式，由怡和國際董事長朱文煌及第一銀行董事長邱月琴共同主持，該聯貸案在金融同業踴躍參與下，最終募集新臺幣 31 億元，超額認貸 155％，充分顯現金融同業對公司的經營及未來發展深具信心。

怡和國際為國內最大天然氣業者欣雄天然氣董事長朱文煌家族轉投資設立，近年擺脫傳統租賃公司以汽車及企業放款為主的經營模式，配合政策以太陽能電廠前段融資業務為主軸，旗下轉投資公司包含怡和國際能源、怡和綠能、怡和光能科技、怡和農業生物科技、和樂漁業科技及怡和綠電超商等，均從事太陽能電廠及綠電相關業務，近年合併營收逐年成長，自 2017 年起已連續 6 年獲利，2023 年營收逆勢成長再創新高，獲利也有亮麗表現。

怡和集團長期以來致力推動建構永續能源，提供一站式能源整合工程服務，積極深化發展農、漁電共生，讓土地不僅可以栽種、養殖，也能夠「種綠電」創造最高共生效益；更深化發展推廣綠電交易，致力於為客戶提供價格合理的綠電，並提供減碳諮詢服務，協助企業達到淨零碳排目標。