【決勝關鍵】中東戰爭免驚！軍工股以外還有這族群受惠！
林漢偉分析師(摩爾投顧) 2024-04-15 15:25
周一台股反應美股上週五重挫，搭配美元指數大幅走高，電子權值股成為台股壓盤重心，收盤大跌 286 點以當天最低點作收。指數在 3/21 首度站上 2 萬點大關後，首次收盤跌破 10 日線關卡，搭配外資空單逼近 1.7 萬口，週三結算前仍有壓低結算風險。
台股由上周看好的政策與原物料股領漲盤面，受地緣風險衝擊，佳龍 (9955-TW)、金益鼎(8390-TW)、大亞(1609-TW)、合機(1618-TW) 與碩禾 (3691-TW) 等電價與報價雙題材股，逆勢創下新高；軍工股同樣受惠地緣風險，雷虎 (8033-TW) 與亞航 (2630-TW) 強勢表態，但同樣為政策題材的重電股因漲多出現震盪；另外值得留意航運股，因地緣風險升溫導致運價大漲，指標股長榮 (2603-TW)、裕民(2606-TW) 可持續關注。
現階段政策股仍是盤面主流，但投資人仍須留意高檔震盪風險。周一電子成交比重一度低於 50%，顯示市場資金選擇政策內需股避險，也造成如 AI 伺服器族群緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW)，矽智財族群世芯 - KY(3661-TW)、創意 (3443-TW)… 等，過往主流電子股，出現加速趕底走勢。
週二台股重點觀察台幣匯率與原物料報價，影響外資對台股賣壓力道。族群仍以 520 政策題材為多方重心，重電、軍工、太陽能、營建與電纜股，雖震盪加劇但多方創高走勢不變。電子股部份，則觀察周一美股相關科技巨頭股反彈力道，但仍須留意外資賣壓，仍易造成相關個股高檔有壓。
地緣風險來攪局？政策題材保護力拚 520？
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文章來源: 摩爾投顧 林漢偉分析師
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