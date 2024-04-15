【決勝關鍵】中東戰爭免驚！軍工股以外還有這族群受惠！

林漢偉分析師(摩爾投顧) 2024-04-15 15:25

周一台股反應美股上週五重挫，搭配美元指數大幅走高，電子權值股成為台股壓盤重心，收盤大跌 286 點以當天最低點作收。指數在 3/21 首度站上 2 萬點大關後，首次收盤跌破 10 日線關卡，搭配外資空單逼近 1.7 萬口，週三結算前仍有壓低結算風險。

週二台股重點觀察台幣匯率與原物料報價，影響外資對台股賣壓力道。族群仍以 520 政策題材為多方重心，重電、軍工、太陽能、營建與電纜股，雖震盪加劇但多方創高走勢不變。電子股部份，則觀察周一美股相關科技巨頭股反彈力道，但仍須留意外資賣壓，仍易造成相關個股高檔有壓。

地緣風險來攪局？政策題材保護力拚 520？

想知道更多優質強勢股，請鎖定我的 LINE@粉絲團！

歡迎大家加入《林漢偉 - 決勝關鍵》官方頻道

➤林漢偉分析師官方 LINE@，請加【LINE@ ID:@ps1688】

➤決勝關鍵每日台股解盤，請加【Youtube】

➤最即時的國際資訊解讀，請加【Telegram ID:ps1788】