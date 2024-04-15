【選股邏輯】冷門股到底可不可以投資? 風險報酬一文掌握 !

鉅亨研報 2024-04-15 17:00

一、冷門股的投資屬性？

成交量低於 500 張或是成交金額低於１億這種量能很少的都可以稱做冷門股，代表的是這些股票乏人問津。

冷門股較不適合做當沖、短線交易，是否會陷入流動性風險建議了解自己的資金大小，比如一檔股票日成交量為 200 張，個人資金配置為 5~10 張甚至更低，那當然不用擔心流動性問題，但若要長期持有時還是盡量挑選獲利穩定的公司，避免日後要賣股票時發現成交量已低至無法成交的地步。

做冷門股可以分成幾種屬性：1. 看好公司穩定獲利、穩定配發股利，適合存股、長期持有。 2. 看好公司獲利將有轉機、將有爆發性的成長，趁沒有人注意時進場蹲，不過這將需深入研究公司體質，難度較高。

二、冷門股為甚麼沒人要？沒人要還適合投資嗎？

市場沒有興趣的原因，在此提出一些想法，1. 公司業務性質單一或屬於日常用品，投資人不太關心甚至忽略，但因為這種公司可能具一定的寡佔，因此較能夠實現穩定獲利。 2. 市場更願意去追逐短期內就可以有爆發性獲利的股票，穩定獲利但沒有大成長的公司較容易被忽略。 3. 公司年年虧損、營運狀況還未上軌道。