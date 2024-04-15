【選股邏輯】冷門股到底可不可以投資? 風險報酬一文掌握 !
鉅亨研報 2024-04-15 17:00
冷門股也被稱作殭屍股，一般初入市場時，會先有的觀念是：「雞蛋水餃股」不要買、「流動性差」的股票不要買，然而市場又有「人多的地方不要去」一說， 但是不論是甚麼樣的股票都有人從中得利，所以要買什麼樣的股票，關鍵還是找到適合自己的投資方式以及投資策略的擬定。
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一、冷門股的投資屬性？
成交量低於 500 張或是成交金額低於１億這種量能很少的都可以稱做冷門股，代表的是這些股票乏人問津。
冷門股較不適合做當沖、短線交易，是否會陷入流動性風險建議了解自己的資金大小，比如一檔股票日成交量為 200 張，個人資金配置為 5~10 張甚至更低，那當然不用擔心流動性問題，但若要長期持有時還是盡量挑選獲利穩定的公司，避免日後要賣股票時發現成交量已低至無法成交的地步。
做冷門股可以分成幾種屬性：1. 看好公司穩定獲利、穩定配發股利，適合存股、長期持有。 2. 看好公司獲利將有轉機、將有爆發性的成長，趁沒有人注意時進場蹲，不過這將需深入研究公司體質，難度較高。
二、冷門股為甚麼沒人要？沒人要還適合投資嗎？
市場沒有興趣的原因，在此提出一些想法，1. 公司業務性質單一或屬於日常用品，投資人不太關心甚至忽略，但因為這種公司可能具一定的寡佔，因此較能夠實現穩定獲利。 2. 市場更願意去追逐短期內就可以有爆發性獲利的股票，穩定獲利但沒有大成長的公司較容易被忽略。 3. 公司年年虧損、營運狀況還未上軌道。
三、冷門股的市場特性
3/22 符合冷門股 (近五年日均量 500) 條件的股票總共有 669 檔，計算所有冷門股五年平均年報酬、五年平均年標準差。正報酬的比例相比負報酬是更高、以標準差來看波動度也是更高比例的股票是屬於低波動，平均 669 檔股票五年的漲跌幅為 12.31%、標準差為 5.42，從簡單的統計結果大概可以得出一個小結論：冷門股雖然沒有誘人的高額報酬，但是有報酬不錯風險不高的屬性。
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