地緣、通膨風險雙殺 ETF淨流出44.15億美元 美日首當其衝 印度反成吸金王

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-15 11:51

隨 3 月 CPI 年增幅回升至 3.5% 且創 2023 年 9 月以來新高，投資人擔憂這可能影響聯準會降息腳步，伊以戰火箭在弦上，導致地緣政治緊張情緒升溫，股債市場受拖累同步收黑，在市場恐慌心理瀰漫下，上週全球股票型 ETF 資金淨流出 44.15 億美元，以美、日流出最多，亞股方面，印度則成為吸金王。

資金流向來看，過去一週整體股票型 ETF 出現 44.15 億美元資金淨流出，主要是受美國、日本兩市場分別流出 91.28 億、23.18 億美元資金所拖累，拉美、亞太也有 0.84 億、0.55 億美元資金流出，但全球、歐洲、新興市場、中國等股市卻逆市獲得 37.41 億、8.39 億、2.48 億、0.99 億美元的資金淨流入。在產業 ETF 部份，近週淨流入前三大產業為金融、能源、工業；淨流出金額最高的產業為醫療保健，其次為不動產、公用事業。

富蘭克林證券投顧表示，中東戰火一觸即發，所幸在美國介入下，以色列已取消對伊朗的報復回擊，有望避免衝突擴散，未來幾天仍需密切關注消息面變化，而美國三月通膨頑強讓市場重新調整對聯準會降息時點的預估，

根據芝商所 FedWatch 數據顯示 (4/12)，首次降息時點預期已遞延到 9 月，年內降息幅度也從三碼縮小至兩碼。隨美國十年公債殖利率再度攀逾 4.5%，債券市場的收益機會擴大，建議透過靈活調整的美國平衡型及精選收益複合債券型基金，透過經理團隊主動調配，掌握數十年罕見的收益機會 。

在股市策略上，未來幾週將進入美國財報旺季，根據 FactSet 預估 (4/12)，史坦普 500 大企業第一季預估年增 0.9%，第二季將回升至 9.4%，建議採取逢震盪分批加碼及大額定期定額策略，掌握科技 / 生技、印度 / 日本股市、全球氣候變遷 / 基礎建設產業多元契機。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，就過去經驗，在市場強勢上漲頻創新高之後若能伴隨輪動，將可望延續漲勢，目前已看到輪動趨勢形成，持續尋找增加股權配置的機會，接下來投組將朝股債更均衡的配置方向發展。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，2023 年生成式 AI 成為市場主流，並重新點燃投資者對 AI 晶片、軟體、運算基礎設施公司的興趣，因市場認為 AI 是智慧型手機以來影響科技產業最大的事件。科技股具有更高水準的長期增長潛能和強健的資產負債表，它們的風險調整後報酬在當前也相當具有吸引力，同時具備「進攻」和「防守」的能力，如今隨企業獲利能力改善和需求持穩，科技股正接近成長重新加速的時期。