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中國嚴審IPO！三大證交所發佈新指引 五家ESG評級機構積極回應

鉅亨網新聞中心 2024-04-15 16:42

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北京證交所上周發布健全上市公司永續發展的最新指引。（圖：Shutterstock）

中國股票資本市場下滑至 20 年低點，根據 Dealogic 數據，今年迄今中國企業在內地的 IPO、後續發行和可轉債發行活動僅籌到 64 億美元，創有紀錄以來新低，包括香港在内中國企業在海外也僅籌到 16 億美元，創 2003 年來新低且跨國收購額僅 25 億美元，為 2005 年來同期新低，而在 2021 年同期，中國企業在境外發股籌到 610 億美元，是 2024 年迄今的 39 倍。

香港大華繼顯財富管理公司投資長王琪表示，全球投資者對中國興趣之低，是他職業生涯中見過最糟的情況，銀行家們也指在國際債市上，高利率使得中國企業向境外借貸成本相對較高，中國企業、銀行和政府今年迄今發債規模僅 260 億美元，雖略高過去年同期的 240 億美元，但仍是 2016 年來數據最低迷的幾年之一。

與此同時，中國國務院上周五 (12 日) 推出新的「國九條」，首條即為「嚴把發行上市准入關」，加上滬深證交所發布一系列新規，提高上市門檻並從審核機制跟流程進一步縮緊，嚴格審查下勢將進一步影響中國企業籌資活動。

中國證監會風險長兼發行監管司司長嚴伯進表示，將把 IPO 企業隨機抽樣檢查比例由 5% 大幅提升至 20%，並相應提高問題導向現場檢查跟證交所現場督導比例，現場檢查和督導比例在調整後將不低於三分之一。

上海證交所、深圳證交所、北京證交所上周五也正式發布《上市公司永續發展報告指引》（下稱《指引》），並自今年 5 月起實施，中證、國證、Wind、商道、中誠信國際等 5 家指數及 ESG 評級機構也積極響應，參考《指引》內容持續加強 ESG 評比制度建設。

根據《指引》規定，被納入上證 180、科創 50、深證 100、創業板等指數樣本的企業，以及境內外同時上市的公司，應依《指引》揭露《永續發展報告》，並鼓勵其他上市公司自願揭露，另據上市公司揭露內容及揭露原則，要求具備財務重要性的永續發展議題，應圍繞「治理—策略—影響、風險與機會管理—指標與目標」四個核心內容進行分析和披露。

業內人士認為，《指引》將有助於提升上市公司永續發展資訊揭露的品質，彰顯優質企業投資價值，有利資本市場吸引更多境內外的中長期資金，有助推動上市公司高品質發展。

《指引》共分 6 章共 63 條，當中明確了永續發展報告資訊揭露框架，從環境、社會、永續發展相關治理三大面向設定 21 個具體議題，主要內容有以下幾點。

首先，《永續發展報告》應在每個會計年度結束後 4 個月內依照《指引》編製，並經董事會審議通過後揭露，且揭露時間應不早於年度報告，報告主體及報告期間應與年度報告保持一致。《指引》也規定首個報告期上市公司無需披露相關指標的同比變化情況，至於定量披露難度較大的指標，可進行定性披露並解釋無法量化披露的原因。

在環境、社會、永續發展相關治理三大方面，環境資訊揭露章節設定了應對氣候變遷、污染物排放、生態系統和生物多樣性保護、能源利用、循環經濟等 8 個議題；社會資訊揭露 章節設定了鄉村振興、社會貢獻、創新驅動、員工等 9 個議題；永續發展相關治理資訊揭露章節設定利害關係人溝通、反不正當競爭等 4 個議題。

中證與國證等 ESG 評級機構也緊跟《永續發展報告》指引要求、積極在 ESG 評級體系中納入指引內容，持續加強國內 ESG 評級體系建設。

為方便上市公司更理解與採用《指引》、了解《指引》跟境外相關 ESG 資訊揭露準則或規則異同，中國上市公司協會也將把《指引》與國際永續準則理事會（ISSB）、全球報告倡議組織（GRI）、美國證券交易委員會（SEC）等境外資訊揭露準則與規則對比分析工作形成系列報告 ，幫助上市公司尤其是多地上市的公司降低資訊揭露成本，同時加強境內外投資者及相關主體對《指引》的認識與理解。






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