中國資本市場「國九條」3.0來了 究竟新在哪？經濟學家這麼說

鉅亨網新聞中心 2024-04-15 16:40

時隔 10 年，中國資本市場迎來第三個「國九條」，中國國務院上周五（12 日）印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高品質發展的若干意見》，提出了未來五年、2035 年和本世紀中葉資本市場的發展目標，為資本市場改革指明方向和路徑。

這是繼 2004 年、2014 年兩個「國九條」之後，國務院再次提出資本市場指導性文件。

《關於加強監管防範風險推動資本市場高品質發展的若干意見》共有九個部分，又被稱為資本市場新版「國九條」，內容涵蓋嚴格上市公司持續監管、增強下市監管力道、加強證券基金機構監管等方面。

新版「國九條」提出以下三大目標：

一、未來五年，基本形成資本市場高品質發展的總體框架。

二、未到 2035 年，基本建成具有高度適應性、競爭力、普惠性的資本市場，投資者合法權益得到更加有效的保護。

三、到本世紀中葉，進一步提高資本市場治理體系和治理能力現代化的水準，建成與金融強國相匹配的高品質資本市場。

針對三大發展目標，證監會主席吳清總結道：「其從投資者保護、上市公司品質、行業機構發展、監管能力和治理體系建設等方面，勾畫了發展藍圖。」

「國九條」3.0 究竟新在哪裡？據《界面新聞》報導，以下是各機構專家的解讀。

海通首席經濟學家荀玉根

新「國九條」就完善發行上市制度、強化持續監管、健全下市制度等方面提出一系列政策，進一步把好上市公司「入關口」、暢通「出關口」，推動上市公司提升投資價值。

持續監管能夠有效淨化資本市場發展生態，增強資本市場的吸引力。比如，2022 年 A 股分紅持續性與發達市場仍存在一定差距，A 股連續 10 年分紅上市公司的比率為 31%，不如美國的 44%、日本的 76%。

在下市制度方面，新「國九條」提出嚴格下市標準和監管、拓展多元退出渠道。此外，新「國九條」也提及下市投資者的賠償救濟機制。

國海證券副所長胡國鵬

從文件基調來看，相較於 2004 年和 2014 年，本次指導意見更強調資本市場在「規範中發展」。「嚴把規則」和「加強監管」貫穿全文，意味著高標準要求資本市場健康發展將是下階段政策主旋律。

天風證券政策研究院院長吳開達

本次「國九條」能夠整肅亂象，重塑價值。他指出，2004 年與 2014 年，政府都在股市低迷期間發布「國九條」，並且對未來一段時間內的資本市場發揮引領性作用，A 股市場也均進入牛市。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍

當前上證綜合指數再次回到 3,000 點附近，投資者的信心依然不足，新「國九條」從各個方面提出具體措施，有利於建立一個長期健康發展的資本市場，從而有利於提振資本市場中長期表現。

中信建投證券政策研究組首席分析師胡玉瑋

新「國九條」政策有四大亮點：

一是在中央層面協調推進政策；

二是大幅提升違法違規成本和權益類基金比重；

三是在上市、下市及分紅領域發力；