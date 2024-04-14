以色列：未造成重大損害 已重新開放領空 總理稱「一定會贏」

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-04-14 14:31

在伊朗襲擊過後，以色列機場管理局發言人發表聲明稱，以色列上空於當地時間周日上午 7 點 30 分重新開放。

不過，從特拉維夫出發的航班可能會發生變化，以色列表示，旅客應諮詢航空公司並在機場管理局的網站上查看航班時刻表的更新。

以色列總理納坦雅胡也發表了自伊朗夜間襲擊以來的首次公開評論，他在 X 上發文稱，「我們攔截，我們阻止。我們齊心協力，一定會贏。」

以色列國防部長加蘭特發表視訊演說表示，以色列已成功阻止了伊朗的第一輪大規模攻擊。 同時，他警告說，對抗仍未結束，「我們必須保持警惕，注意以色列國防軍後方司令部的指示，為各種情況做好準備」。

對於周六晚間的轟炸，以色列武裝部隊發言人 Daniel Hagari 表示，以色列攔截了伊朗發射的 300 多枚飛彈中的 99%，並為「任何進一步的事態發展和情況」做好了準備。

Hagari 指出，這些飛彈中有大約 30 枚巡航飛彈，但沒有一枚進入以色列。 他補充說，發射的 120 多枚彈道飛彈中，只有「少數」進入以色列，其餘均被攔截。

Hagari 說，一些彈道飛彈擊中了內瓦蒂姆空軍基地，但只造成了輕微的基礎設施損壞，該基地仍在運作。

Hagari 表示，一名 10 歲女孩被彈片嚴重炸傷，但目前還沒有其他以色列人受傷或死亡的報告。