史上首次！伊朗對以色列本土發動大規模襲擊 拜登回應來了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-14 11:36

伊朗伊斯蘭革命衛隊周六（13 日）對以色列發動大規模飛彈和無人機襲擊，這是伊朗有史以來首次直接襲擊以色列，中東緊張局勢再度升級。

據以色列軍隊電台報導，消息人士表示，周六晚間至周日，伊朗向以色列出動 185 架無人機，發射了 110 枚地對地飛彈和 36 枚巡弋飛彈。該消息人士說，以色列將與盟友協調，以決定因應措施。

據《彭博》報導，美國與英國出手，協助以色列攔截無人機。

伊朗大批民眾在全國各地舉行集會，包括首都德黑蘭，支持伊朗回擊以色列。

美國總統拜登與以色列總理尼坦雅胡通話後發表聲明，稱拜登以「最強烈的措辭」譴責伊朗。

拜登強調，他在剛剛與納坦雅胡的通話中，重申了美方對以色列安全的「堅定承諾」，「我告訴他，以色列表現出非凡防禦能力，擊敗了前所未有的攻擊，向敵人發出明確信號，即伊朗無法有效威脅以色列的安全」。

拜登表示，七國集團（G7）領袖將召開會議，採取統一外交應變措施。拜登並說，美軍的部隊或設施沒有受到攻擊。

中國外交部發言人周日表示，對當前事態升級深表關切，呼籲有關方面保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。這一輪形勢升級是以哈戰爭外溢的最新表現。

中國外交部發言人說，當務之急是切實落實聯合國安理會第 2728 號決議，儘快平息以哈衝突。中方呼籲國際社會特別是有影響力的國家，為維護中東和平穩定發揮建設性作用。

對全球石油市場而言，伊朗對以色列的報復性攻擊，將促使投資人再度關注通過荷姆茲海峽的原油流動。荷姆茲海峽是唯一一個進入波斯灣的水道，也是大宗商品運輸的重要通道。