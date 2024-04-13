新內閣人事出爐、大立光法說、台驊董座驚傳涉嫌內線交易 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-13 10:10

520 新內閣名單周三 (10 日) 正式揭曉，行政院長由民進黨前主席卓榮泰擔任；光學元件類股股王大立光周四 (11 日) 召開法說會，第一季獲利 61 億元，年增超過 8 成；台驊董事長顏益財周五 (12 日) 驚傳涉嫌內線交易，以下為本周大事回顧：

〈新內閣人事〉賴政府首波新內閣名單：正副閣揆卓榮泰、鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱

各界關注的 520 新內閣名單今天正式揭曉，總統當選人賴清德於周三 (10 日) 上午召開記者會，發布首波內閣名單，行政院長由民進黨前主席卓榮泰接棒，青平台基金會董事長鄭麗君擔任副院長，現任國發會主委龔明鑫擔任秘書長，曾任賴清德競選總部發言人的陳世凱則擔任發言人。

〈大立光法說〉第一季稅後純益 61.11 億元年增 85.81% 每股純益 45.79 元

光學元件類股股王大立光 (3008-TW) 周四 (11 日) 召開法說會，並公布 2024 年首季獲利資料，大立光 2024 年首季稅後純益 61.11 億元，年增 85.81%，季增 23.09%，每股純益爲 45.79 元，也是四年同期獲利新高。

大立光執行長林恩平對第二季的展望認為，4 月營運動能與 3 月差不多，5 月也與 4 月相近，目前 6 月還看不到；同時，對於法人關注的 2024 年手機相機鏡頭的升級趨勢上，大立光認為今年會以延續去年開發的高階款鏡頭放量出貨爲主，主要因目前手機市場最大障礙在需求的不振。

最懂海的男人翻船？台驊董座驚傳涉嫌內線交易

被廣大投資人稱為「最懂海的男人」和「航海王」的台驊投控 (2636-TW) 董事長顏益財驚傳涉嫌內線交易，於 2020 年大聯大 (3702-TW) 宣布要公開收購台驊股票期間，以人頭戶買賣自家股票，獲利近 200 萬元；台驊周五 (12 日) 晚間發重大訊息證實，法務部調查局於今日至公司進行相關調查，但強調，營運正常，對財務業務並無重大影響。

〈台塑四寶業績發表〉Q1 稅後純益合計 80 億元年增 16% 台塑化表現最佳

台塑四寶周三 (10 日) 舉辦業績發表會，公告第一季自結財報，合計營收 3518.77 億元，季減 3.3%、年減 6.2%；營業利益 6.49 億元，較前季轉盈，但年減 78.6%，不過，在業外挹注下，稅後純益 80.09 億元，較前季轉盈、年增 16.5%。

雖然四寶首季稅後純益都均優於前季、年對年也僅台塑下滑，但就象徵本業的營業利益來看，僅台塑化獲利且季增，南亞、台化均轉虧，台塑續虧損但有收斂；若相較去年同期，僅台塑化獲利但年減，台塑、南亞轉虧，台化雖然虧損，不過大幅收斂。

台積電董事候選人名單出爐 出現三大變動

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 周五 (12 日) 宣布董事候選名單，此次共有三大變動，一是董事席次由四席縮減為三席，獨立董事則由六席增加為七席，二是女性董事席次從一席增加至兩席，三則是董事長劉德音如預期卸任，並發表最新談話。

〈東元經營權之爭〉11 位董事改選名單 金融界大咖沈榮津、利明献入列

東元 (1504-TW) 周三 (10 日) 召開董事會，通過下一屆董事改選的 11 位候選人名單，將提交至 5 月 24 日召開的股東會進行改選。東元公布的董事改選名單中，臺灣金控董事長沈榮津，以及中信銀董事長利明献皆入列名單。

東元通過 11 位董事改選名單，提名董事有 7 人，包括現任董事長邱純枝，還有兩位金融界大咖，臺灣金控董事長沈榮津，以及中信銀董事長利明献，還有黃呈琮、周守訓、程本清、吳素秋。被提名的獨董則有 4 位，包括黃協興、童兆勤、陳慧遊，以及趙梅君。

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