〈台幣〉美元強勢無法擋 守32.3元探5個月低點 全周貶2.36角

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-12 17:29

國際美元強勢無法擋！新台幣匯率今 (12) 日持續走低，一度摜破 32.3 元關卡，終場貶幅略縮，收在 32.293 元，貶值 8.2 分，再創 5 個月以來的新低，台北及元太外匯市場總成交值 18.71 億美元，較昨日巨量收斂。新台幣周線呈現連五貶，本周累計貶值 2.36 角，貶幅 0.74%。

適逢台積電 (2330-TW) 股利入帳，外資昨日大舉匯出，因而加重新台幣兌美元的貶勢，收貶近 2 角，今天以 32.21 元開盤後，美元買盤仍強勁，匯價最低來到 32.301 元，貶值近 1 角，終場以 32.293 元作收，貶 8.2 分，為去年 11 月中旬以來的最低點。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計至下午 4 時，美元指數續上漲 0.45%，韓元成為最弱亞幣，單日重貶 0.82%，歐元貶值 0.55%，新加坡幣、新台幣分別貶值 0.27%、0.25%，日元貶值收斂，小貶 0.07%，人民幣維持抗貶之姿，在平盤附近整理。

匯銀人士分析，外資 4 月轉為賣超台股，迄今累計賣超 109 億元，此外，在高殖利率、價格便宜的吸引力之下，投信、壽險業者積極匯出購買債券型 ETF，皆為壓抑新台幣走勢的因素，且日元、韓元等主要亞幣亦呈向下趨勢，新台幣短線欲強不易。

歐洲央行 (ECB) 周四 (11 日) 第五次在貨幣政策會議上維持利率不變，同時發出迄今最明確的訊號，即通膨降溫將使其很快能開始降息。

受能源價格上漲影響，美國 3 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增率超乎預期，暗示出現新一輪的通膨壓力，這份報告不僅澆熄了市場先前預期聯準會 (Fed) 最快 6 月降息，並預估首輪降息時間將延至 9 月。