鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-12 12:24

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (12) 日進行除息交易，每股配發 9 元現金股利。早盤以 276.5 元開出後呈現高檔震盪，盤中賣壓湧現翻黑，暫時呈現貼息態勢，市場也持續關注廣達填息速度。若以昨 (11) 日收盤價 284.5 元計算，現金殖利率為 3.63%。

廣達今天開高走低，盤中最高一度漲至 280.5 元，已填息一半。不過隨後賣壓湧現，最低跌至 272 元，跌幅達 1.09%，成交量超過 3 萬張。廣達近一年股價漲勢驚人，若從去年除息前收盤價 89.3 元計算，廣達股價已漲 2.1 倍。

另外，根據資料顯示，廣達自 2012 年以來，除息後皆無法在 10 天內完成填息，其中，更有 6 年的時間，填息天數都超過百日，因此市場持續關注廣達今年的填息速度。

廣達日前公告最新營收，3 月營收 1017.09 億元，月增 20.7%，年增 9.6%。累計今年第一季營收 2589.39 億元，年減 2.72%。