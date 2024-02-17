電子五哥筆電1月出貨842.5萬台 需求小幅回溫

電子五哥 1 月筆電出貨 842.5 萬台，雖仍月減 16%，但已恢復年增 4%，整體需求小幅回溫。不過隨著歐美消費旺季已過，加上適逢農曆春節，雖然筆電庫存已調整完畢，但仍未看到需求明顯回溫，品牌廠保守拉貨，法人預估第一季出貨量將持續季減。