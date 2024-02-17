電子五哥筆電1月出貨842.5萬台 需求小幅回溫
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-17 17:31
電子五哥 1 月筆電出貨 842.5 萬台，雖仍月減 16%，但已恢復年增 4%，整體需求小幅回溫。不過隨著歐美消費旺季已過，加上適逢農曆春節，雖然筆電庫存已調整完畢，但仍未看到需求明顯回溫，品牌廠保守拉貨，法人預估第一季出貨量將持續季減。
電子五哥中，1 月以廣達 (2382-TW) 筆電出貨量最高，出貨 290 萬台，接著為仁寶 (2324-TW)220 萬台，英業達 (2356-TW)150 萬台，緯創 (3231-TW)130 萬台，以及和碩 (4938-TW)52.5 萬台。法人認為，雖然整體需求逐漸轉佳，但第一季為傳統淡季，加上農曆春節因素，第一季整體筆電出貨量仍將呈季減。
伺服器方面，市場多預期缺料問題在第二季有望逐漸舒緩，法人看好 AI 伺服器出貨量將呈季增。法人預期，廣達的 AI 伺服器訂單可望在第二季逐漸顯現，英業達則在一般伺服器以及 AI 伺服器的帶動之下，今年營收有望個位數成長。
至於 ASIC 部分，法人表示第二季開始將有小量出貨，加上 ASIC 需求強勁，緯穎 (6669-TW) 可望受惠。緯穎 ASIC 伺服器第一季小量試產，並在第三季小量出貨，可望推升緯穎整體營運。
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