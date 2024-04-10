聯發科Q1營收1335億元 年增4成超越財測高標

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-10 17:26

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公告 3 月營收 504.8 億元，月增 31.18%，年增 17.51%，累計第一季營收達 1334.58 億元，季增 3.01%，年增 39.52%；受惠旗艦手機晶片需求強勁，聯發科單月單季營收皆一舉創下 18 個月來新高，首季營收也飛越財測高標 1296 億元。

聯發科原預估，以美元對新台幣匯率 1 比 31.2 計算，第一季營收約 1218 -1296 億元，較上季持平至下滑 6%，不過，受惠產品穩健成長，加上新台幣匯率貶值幅度超預期，也為聯發科營收帶來正向挹注，最終繳出季增結果。

聯發科旗艦晶片天璣 9300 自推出以來獲眾多手機品牌採用，在旗艦機種市占率逐漸攀升，隨著客戶新機陸續推出，出貨動能也延續至本季，推升業績表現穩健。