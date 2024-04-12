鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至160元，預估目標價為3050元
鉅亨網新聞中心 2024-04-12 08:11
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2024年EPS預估：中位數由156.11元上修至160元，其中最高估值175.28元，最低估值149.1元，預估目標價為3050元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|175.28(174.9)
|192.13
|213.7
|最低值
|149.1(149)
|155.97
|161.01
|平均值
|161.24(158.25)
|170.59
|181.95
|中位數
|160(156.11)
|169.8
|182
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|70,401,000
|72,950,000
|73,696,330
|最低值
|53,250,000
|58,447,320
|61,930,000
|平均值
|58,022,190
|63,525,030
|67,515,820
|中位數
|57,124,000
|62,370,500
|67,502,770
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|134.13
|169.52
|139.28
|182.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,842,247
|47,675,228
|46,962,402
|55,944,489
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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