search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至160元，預估目標價為3050元

鉅亨網新聞中心 2024-04-12 08:11

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2024年EPS預估：中位數由156.11元上修至160元，其中最高估值175.28元，最低估值149.1元，預估目標價為3050元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 175.28(174.9) 192.13 213.7
最低值 149.1(149) 155.97 161.01
平均值 161.24(158.25) 170.59 181.95
中位數 160(156.11) 169.8 182

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 70,401,000 72,950,000 73,696,330
最低值 53,250,000 58,447,320 61,930,000
平均值 58,022,190 63,525,030 67,515,820
中位數 57,124,000 62,370,500 67,502,770

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 134.13 169.52 139.28 182.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		 48,842,247 47,675,228 46,962,402 55,944,489

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty