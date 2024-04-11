鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至2.08元，預估目標價為79元
鉅亨網新聞中心 2024-04-11 14:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.03元上修至2.08元，其中最高估值3.01元，最低估值1.32元，預估目標價為79元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|3.01(3.01)
|4.56
|最低值
|1.32(1.32)
|2.06
|平均值
|2.21(2.18)
|3.6
|中位數
|2.08(2.03)
|4.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|231,314,170
|260,801,690
|最低值
|192,865,000
|203,365,000
|平均值
|205,323,630
|221,881,460
|中位數
|202,087,000
|220,807,860
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.15
|5.68
|11.21
|3.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|199,138,777
|251,647,354
|273,598,301
|185,813,405
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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