〈台股開盤〉再創20819點新高後震盪 護國神山台積電仍是市場控盤重心

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-10 09:33

護國神山的台積電 (2330-TW) 今 (10) 日仍是市場焦點及控盤，但早盤台積電並沒有再度大漲，大盤則以重電、軍工及部分 AI 個股爲主軸，大盤以 20789.42 點開出後，出現盤上小幅震盪走勢。

資深證券分析師黃漢成說，台股大盤仍將維持高檔震盪的強勢格局，現階段美股小幅震盪、台股未見重大利多，在台積電讓出指數空間，中小型股得以各依題材發揮，但對指數影響不大。

台股 4 月 10 日權值股聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW) 表現強勢，開盤上漲，走勢有別於台積電。

台積電今股價開盤報 815 元，最高 8017 元，最低 價 811 元。

今晨收盤美股道瓊指數下跌 9.13 點，或 0.02%，收 38,883.67 點。那斯達克指數上漲 52.68 點，或 0.32%，收 16,306.64 點。S&P 500 指數上漲 7.52 點，或 0.14%，收 5,209.91 點。費城半導體指數上漲 45.42 點，或 0.94%，收 4,870.81 點。NYSE FANG + 指數上漲 11.02 點，或 0.11%，收 10,072.28 點。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.83%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.55%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.10%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.05%。