港股IPO寫近10年新低 香港外資投銀入寒冬

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-12 09:00

今年來（統計至 4 月 11 日）港股僅有 12 家新股上市，募資總額 47.3 億港元，首次公開發行股票（IPO）的數量和融資金額均寫下近 10 年來新低。

據《證券時報》報導，在這 12 宗新股上市中，市場份額比重較高的大部分是中資券商機構，僅有一家外資機構擔任保薦人，承銷了速騰聚創和連連數字上市案，這家外資機構是摩根大通。

Wind 的數據顯示，去年 10 月以來，不少擬上市公司發布公告，終止委任某投銀擔任整體協調人，而且都涉及外資投銀。比如，高盛去年接連退任第四範式、科笛集團、藥師幫的整體協調人，美林退任 Soulgate、古瑞瓦特的整體協調人，摩根大通退任天圖投資的整體協調人。

「這在以前不能想像，等於送上門的生意不做了。港股及境外資本市場雖說上市門檻較低，上市相對容易，但難的是要把股票賣出去，所以承銷商壓力很大。」香港一名中資券商投銀人士說。

「整體全球協調人在招股環節起到最重要的角色，需要負責找基石投資者、錨定投資人，但目前港股市場太疲軟，流動性不足。因此，一旦外資承銷商聯繫不到足夠願意認購的投資人，只能選擇退出。」香港本地券商投銀人士說。

「我現在就很擔心被裁員，因為手上沒有可以推進的項目，別看現在遞交上市申請的多，但是能推動的很少，路演一圈回來，估值預期與投資人願意認購的價格相差太遠，發不出去，就乾脆延遲上市。上半年幾乎看不到任何 revenue（收入）的希望，所以領導讓我們一遍一遍梳理可操作的項目，包括配售、併購重組這些，之前看不上的一些小項目，現在都要主動去溝通，任何蚊子肉都不能放過。」香港某國際投銀的一名員工表示。