睽違九年！「馬習二會」終登場 國內外反應是這樣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-10 17:02

在準總統賴清德 520 就職前夕，中共總書記習近平在周三（10 日）會見前總統馬英九，這是兩人睽違九年再度碰面。

中國《央視》在周三下午 4 點許發布快訊：「中共中央總書記習近平 10 日下午在京會見馬英九一行」，並未提及馬英九的頭銜。

上次馬英九與習近平見面，是在 2015 年 11 月 7 日，地點是新加坡，雙方未簽署協議或發布共同聲明。

馬英九基金會執行長蕭旭岑上月底宣布馬英九訪中行程後，外界就高度關注「馬習二會」，但馬英九基金會和中國官方在行程期間一直沒有消息。

中國國台辦發言人朱鳳蓮周三被問及相關問題時也未直接證實傳聞，僅表示「馬英九先生率台灣青年來大陸參訪交流，我們會會同有關部門、地方做好妥善安排」。

《紐約時報》指出，北京利用「馬習二會」傳達與台灣接觸的意願，但兩岸只能按北京的條件接觸。

據《CNN》報導，台灣政府高層人士認為，北京延後雙方見面的時間點，就是為了強碰美日領袖峰會。日本首相岸田文雄將在美東時間周三（台灣時間周四凌晨）與美國總統拜登舉行會談。

國際危機組織（ICG）資深中國問題專家蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示，中國的施壓策略，目的是迫使賴清德政府採取更加緩和的對中政治立場。

「對北京來說，馬英九的訪問也是安撫中國國內民眾的一個方式——我們沒有失去台灣民心，文化和歷史的連結讓我們連在一起，民進黨不代表台灣主流意見。」蕭嫣然說。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎（Chong Ja Ian）認為，習近平可能試圖向台灣民眾釋出一個信號：如果台灣順從他的意志，就會受到很好的對待與尊重。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員龔祥生說，在賴清德即將上任之前，中共特意挑美日領袖會談和《台灣關係法》立法滿 45 周年當天舉行馬習二會，政治意涵明顯是針對美台而來，此舉也代表台灣願與中國交往的政治勢力仍在。