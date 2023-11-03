立凱-KY與印度Delta Finochem正式簽署合作備忘錄

磷酸鋰電材料智財服務商立凱 - KY(5227-TW) 今 (3) 日公告，與印度特用學品與製藥商 Delta Finochem Pvt. Ltd. 正式簽署合作備忘錄，以滿足多家跨國電動車廠與儲能客戶需求，實現印度在地化生產。

立凱 - KY 表示，此次雙方同意考慮由立凱協助 Delta Finochem Pvt. Ltd. 在印度生產、建設磷酸鐵鋰 (LFP) 電池正極材料廠，共同努力強韌歐、美、印太鋰電池供應鏈，滿足客戶降低過於依賴中國的需求。

Delta Finochem Pvt Ltd. 是一家印度特用學品與製藥商，產品包含是仿製藥、藥物中間體、季銨化合物、季膦化合物的製造商，在印度設有 3 個生產基地及獨立研發單位。

Delta Finochem Pvt Ltd. 專注開發利基產品，在多個國家都有業務，此次與立凱簽署合作備忘錄，期望透過標準化製程，快速將生產線複製至印度，以滿足國電動車廠與儲能客戶需求，強韌歐美印太鋰電池供應鏈，並共同滿足跨國客戶在多個地區標準產線的在地生產需求。

立凱正持續與國際電動車大廠一同在歐美印澳推動磷酸鐵鋰 LFP 正極材料授權技轉，參與廠家正逐漸擴大中，已完成授權的歐美澳三家電池材料公司，也已展開建廠活動，期能早日進入量產。