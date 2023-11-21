立凱-KY發表3款磷酸鐵鋰新材料 明年展開授權

鋰智財服務商立凱 - KY(5227-TW) 今 (21) 日舉行產品發布會，宣佈推出 3 款新鋰智財包裹與實體產品，董事長張聖時指出，新推出的新型磷酸鐵鋰系列材料已有部份完成試產，明年開始授權給客戶，預計最快 2027 年開始貢獻業績。

張聖時表示，此次推出的 3 款新品當中，主要瞄準電動車市場、半固態電池，其中，電動車已針對電池所需，進一步提升磷酸鐵鋰 (LFP)、磷酸鐵錳鋰 (LMFP) 能量密度，半固態電池則推出新型磷酸鐵鋰的正極材料。

同時，立凱 - KY 也透過現有資源朝其他電池材料發展，在 IP 平台上幫更多歐美、印度客戶找到更多鋰電池技術，包括已切入的負極材料的量產技術及電解質的改善，這些關鍵材料也將與合作夥伴一同申請專利。

張聖時指出，鋰電池過去以高能量的三元材料為各家廠商投入重點，但三元正極材料的主成分如鎳與鈷成本過高、產地過度集中等，加上特斯拉大舉採用 LFP 作為其電動車 Model 3 電池為主要材料，使得近年來正極材料供應出現改變，紛紛轉向對資源豐富、成本低廉、安全性更高的 LFP，推升 LFP 的需求大增。

因此，為滿足不同終端車廠或電池廠客戶之應用與電池工藝需求，立凱 - KY 推出的磷酸鐵鋰厚電極電池技術專用正極材料，預期可提高電池能量密度，達到增加電動車行駛里程數與同時達到降低原材料成本之目標，而發布的磷酸鐵錳鋰因材料能量密度相較於磷酸鐵鋰可增加 10-15%，目前客戶端應用方向可分為單用或與三元材料混用。

張聖時進一步指出，立凱 - KY 過去專注正極材料的發展，電池材料中也以正極材料占電池的成本比重最高，但一顆電池不僅只有正極材料，還有負極材料、電解液、隔離膜及其他材料，都是公司可發展的機會。

張聖時指出，立凱 - KY 不僅把現有技術交給客戶認證、再授權給當地公司，同時也積極研發新技術並改善量產技術，而公司正極材料新品都可在既有產線上生產，對於授權客戶來說，可以實現在同一產線進行生產，以達到產能優化及降低成本的目標。

張聖時指出，立凱 - KY 應用在厚電極電池技術的磷酸鐵鋰正極材料已完成試產，磷酸鐵錳鋰也會在年底進入試產，2024 年將開始向客戶進行授權，並協助被授權客戶量產，預計最快在 2027 年開始貢獻業績。