上市櫃2023年稅前盈餘年減27% 3家未交財報股票恐淪壁紙

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-11 15:24

金管會證期局今 (11) 日公布統計，全體上市櫃公司 2023 年營收合計 38 兆 3825 億元、年減 10.62%，稅前盈餘合計 3 兆 7034 億元、年減 27%，營收及稅前盈餘金額仍為近十年第三高。不過，3 家上市櫃公司仍未完成去年度的財報申報，其中，廷鑫 (2358-TW)、昶虹 (2443-TW) 依規定最快 11 月 19 日面臨下市，牧東 (4950-TW) 最快於 6 月 20 日終止上櫃。

截至 2024 年 4 月 1 日，上市櫃公司應申報家數共計 1826 家 (含第一上市櫃)，除廷鑫、昶虹、牧東外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

上市公司 (不含第一上市公司)2023 年度累計營業收入為 35 兆 8739 億元，年減 3 兆 4313 億元，減幅 8.73%，稅前盈餘為 3 兆 4391 億元，年減 1 兆 1916 億元，減幅 25.73%，營收及稅前盈餘金額均為近十年第三高。

證期局副局長高晶萍說明，去年度稅前盈餘減少主要因基期較高，前年半導體業受惠 5G 應用、高階運算及車用電子等穩健需求，加上航運業持續調節運能及匯兌利益挹注所致。

至於 2023 年度獲利成長產業，高晶萍指出，金融保險業因投資、手續費及其他淨收益增加，帶動獲利成長；汽車工業因車用晶片及零組件缺料改善、疫情影響淡化，挹注車市銷售而推升獲利；建材營造業因建案完工交屋，推升獲利成長。

上櫃公司 (不含第一上櫃公司) 2023 年度營收為 2 兆 5086 億元，年減 1608 億元，減幅 6.02%，稅前盈餘為 2643 億元，年減 671 億元，減幅 20.25%，營收及稅前盈餘金額均為近十年第三高。

高晶萍進一步指出，廷鑫與昶虹 2 家上市公司皆因會計師未完成查核，已於 4 月 8 日停止買賣，4 月 2 日裁罰 24 萬元，根據證交法規定，若仍無法在 6 個月內補交財報，最快 11 月 19 日面臨下市。