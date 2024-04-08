金管會拍板電動車專屬保險7/1上路 參考費率Q2出爐

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-08 12:18

金管會今 (8) 日宣布，核定「電動車專屬保險參考條款」及其附加條款，並自今 (2024) 年 7 月 1 日起實施。

金管會表示，配合「電動車專屬保險參考條款」的核定，已同步修正「自用汽車保險定型化契約範本」排除電動車之適用；另外，保發中心正在研擬電動車參考費率，預計於今年第 2 季完成，以利業者參考適用並推出電動車專屬保險商品。

觀察電動車專屬保險參考條款及其附加條款的重點，一、專屬條款承保電動車因意外事故所致之車輛損失，惟單純電池自燃或爆炸導致之車體損失則屬產品責任範疇，因此承保範圍予以排除，並另提供「車體險電池自燃附加條款」供車主加保。

二、另為提供車主更完整保障，車主可選擇加保「車體險充電期間附加條款」及「汽車第三人責任保險充電期間附加條款」，保障電動車因充電所致車體毀損滅失與賠償責任。

產險公會基於二項原因提出「電動車專屬保險參考條款」，首先，因應全球氣候變遷與淨零碳排推動，運具電動化成為永續發展之重要指標，電動車愈趨普遍，不過，電動車的結構、動能與維修技術均與傳統汽車不同，二者之風險態樣也不同，未來對電動車之損失頻率 (事故發生率)、損失幅度 (理賠金額) 等風險估算，無法依循傳統燃油車的評估方式。