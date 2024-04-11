美股財報季將開跑！專家：科技巨頭將再領跑標普 輝達獲利潛力受矚目

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-11 14:16

最新一季的美股財報季將於周五 (12 日) 啟動，將由多家大型銀行類股打頭陣，科技「七巨頭」也將陸續公布財報，專家最新指出，科技巨頭今年仍可能再次成為標普 500 指數成分股中利潤最多的公司。

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 將在 23 日成為首個公佈業績的七巨頭股票，AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 則是最後一個，預計在 5 月 22 日公佈最新業績，市場持續看好該公司在全球最熱門科技領域領先市場地位帶來的獲利潛力。

輝達今年迄今市值成長近 1 兆美元，並在上月推出新的 Blackwell GPU 架構，鞏固其在 AI 處理器領域的領先地位，該架構執行速度是現有產品兩倍以上，這款新 AI 晶片以非裔美國數學家 David Harold Blackwell 的名字命名，售價預計將比輝達目前 H100 基準晶片高出 40%，H100 當前售價介於每台 3 萬至 4 萬美元之間。

推出 Blackwell B100 前，輝達預估今年第一財季 (4 月為止) 營收約 240 億美元，其中大部分銷售額來自資料中心部門，該部門去年最後三個月銷售額達 184 億美元，年增率高達 410%，銷量激增除反映出微軟(MSFT-US) 等雲端服務供應商的需求激增，還顯示 AI 熱潮持續高漲。

從投資人角度來看，更令人印象深刻的或許是輝達從晶片製造業務中獲得的利潤，毛利率擴增 12 個百分點至 76%，這一數字預計在本季度提高至 77%。

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 認為，市場內的 AI 投資氛圍，加上輝達的領導地位推動近期成長，為投資人提供了獲得 AI 相關投資的最佳品牌，Moore 還以微軟耗資千億美元打造「星際之門」（Stargate）的 AI 超級電腦為例，說明大型雲端運算服務供應商在新一輪 AI 浪潮中所做的投資計畫。

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谷歌 Google(GOOGL-US) 今年稍早表示，今年資本支出將明顯大於去年，據悉光用於 AI 和雲端運算的投資金額便多達 500 億美元，Meta Platforms(META-US) 同時也打算今年底前購買約 35 萬個 H100 晶片，使該社群媒體巨頭擁有的輝達 GPU 總數來到約 60 萬個，這些支出勢將大幅挹注輝達的業績表現。

在這種長期投資曲線以及近期需求激增的背景下，Moore 將輝達股票目標股價大幅上調 205 美元至每股 1000 美元，這意味著未來 12 個月將較當前股價水準上漲近 17%。

以 Moore 為首的大摩分析師們在研究報告中認為，超微等競爭對手的供應短缺正推動輝達重新獲得更多市佔。