〈焦點股〉中興電、亞力Q1營收同創高 爆量漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-11 11:32

重電廠中興電 (1513-TW)、亞力 (1514-TW) 日前公告 3 月以及今年第一季營收，紛紛創下歷史同期新高，激勵今 (11) 日股價強勢表態，雙雙漲逾半根停板，其中亞力股價更創下新高，且開盤 2 個半小時成交皆爆量超過 7 萬張。

中興電今天開低走高，盤中最高漲至 198 元，進逼 200 元大關，不過隨後漲幅稍收斂，約漲 6.56%，成交量超過 7.5 萬張；亞力則在連 3 日漲停後，攻勢仍不停歇，今天開高走高，盤中一度漲至 154 元，逼近漲停板，且股價再度刷新紀錄，雖隨後漲幅收斂，但仍漲逾半根停板，成交量超過 8 萬張。

中興電 3 月營收 23.34 億元，月增 25.48%，年增 12.1%。累計今年第一季營收 61.39 億元，年增 5.09%。中興電 3 月營收以及第一季營收，皆寫下歷史同期新高。

亞力方面，3 月營收 8.51 億元，月增 50.81%，年增 19.64%。累計今年第一季營收 20.63 億元，年增 12.52%。亞力 3 月營收以及第一季營收，也都創下歷史同期新高。

中興電目前在手訂單達 410 億元，且將今年的接單目標由 300 億元，上修至 350 億元，新增的商機包括離岸風電升壓站 EPC 統包工程，以及 36 部離島發電機汰換需求。法人指出，離岸風電三期電廠發電量與規模將擴大，預期將推升中興電在離岸風電升壓站統包工程的營運。同時，中興電看好氣體絕緣開關 (GIS) 商機，也將持續擴充產能。