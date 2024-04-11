健鼎看Q2景氣優於首季 汽車、記憶體及伺服器應用接單強

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-11 09:00

在兩岸每月 PCB 產能跨越 1000 萬平方呎的健鼎科技 (3044-TW)，在 2024 年首季營收以 152.85 億元，改寫歷史同期次高，僅次於 2022 年第一季的 173.6 億元，公司估計第二季工作天數增加，並看好網通、伺服器及汽車應用板、記憶體模組板接單及出貨。

健鼎認為，第二季的市場景氣目前觀察略優於第一季，但第二季仍存因中國大陸五一長假的的工作天數減少不利因素，市場合計健鼎 2024 年第二季營收持平於第一季的 152.85 億元。

健鼎科技 2024 年 3 月營收 50.99 億元，月增 26.85%，年增 3.56%；累計 2024 首季營收 152.85 億元，季減 2.23%，年增 7.43%，爲歷史同期次長表現。

健鼎 2023 年全年營收為 588.62 億元，毛利 19.34%，年增 1.39 個百分點，全年稅後純益 60.62 億元，年減 2.24%，每股純益 11.53 元，爲連續 5 年每股獲利超越 11 元，2023 年每股純益也超過臻鼎 - KY(4958-TW) 及欣興 (3037-TW) 成為全年 PCB 全製程廠的每股獲利王。