亞力受惠台電與半導體客戶電力需求強勁 推升營運往上
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-22 10:04
重電廠亞力 (1514-TW) 受惠台電強韌電網計畫，以及半導體國內外客戶的電力需求，目前在手訂單已經超過 100 億元。法人預估，兩大業務營收占比皆有望持平至成長，帶動亞力整體營運往上。
亞力 1500 坪楊梅二廠已經在 3 月投產，預計生產 2500KVA 以下的變壓器，主要用於滿足台電強韌電網計畫以及半導體客戶的電力需求。法人指出，台電推動配電系統五年升級計畫，變壓器汰換預算達 200 億，預期在楊梅新廠取得台電認證後，將進一步推升變壓器年產值。
此外，由於 AI 晶片需求強勁，台積電 (2330-TW) 先進製程積極擴增產線，在美國、日本與德國各地設廠，新廠開出後將帶動電力需求提升，台積電身為亞力半導體的第一大客戶，約占 12%，法人預期亞力將持續受惠。
亞力去年第四季營收 33.7 億元，季增 70%，年增 37.2%。毛利率 19.1%，季增 1.2 個百分點，年增 2.8 個百分點。營益率 12.5%，季增 4.4 個百分點，年增 7 個百分點。稅後純益 2.89 億元，季增 80.6%，年增 1.73 倍，每股純益 1.18 元。
亞力去年全年營收 94.83 億元，年增 23%，毛利率 17.8%，年增 1 個百分點，營益率 9.9%，年增 3.4 個百分點。稅後純益 7.52 億元，年增 47.7%，每股純益 3.03 元。
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