亞力受惠台電與半導體客戶電力需求強勁 推升營運往上

重電廠亞力 ( 1514-TW ) 受惠台電強韌電網計畫，以及半導體國內外客戶的電力需求，目前在手訂單已經超過 100 億元。法人預估，兩大業務營收占比皆有望持平至成長，帶動亞力整體營運往上。

亞力 1500 坪楊梅二廠已經在 3 月投產，預計生產 2500KVA 以下的變壓器，主要用於滿足台電強韌電網計畫以及半導體客戶的電力需求。法人指出，台電推動配電系統五年升級計畫，變壓器汰換預算達 200 億，預期在楊梅新廠取得台電認證後，將進一步推升變壓器年產值。