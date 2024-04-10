清景麟入主 林聰麟：福裕磨床事業仍強 短期不會改列營建股

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-10 20:02

建商清景麟團隊在 2022 年結合寶徠 (1805-TW) 公開收購上櫃工具機廠福裕 (4513-TW) 股權，並在同年 10 月入主福裕經營權，並由建商清景麟靈魂人物林聰麟出任福裕董事長，福裕暨清景麟董事長林聰麟今 (10) 日指出，福裕雖然有營建收入，但福裕本業的磨床營收每年約還有 10 多億元，目前並沒有考慮改列營建股。

在主管機關目前對借殼上市案採取嚴格規範並嚴格監管營運業務情況下，林聰麟指出，福裕原有的本業每年大約還有 10 多億元，且受監管兩年的時間還沒到，也意謂著短期內福裕並不會由電機機械類股改列營建股。

建商清景麟投入 3000 萬元在台南舉辧日本國際著名建築師隈研吾 「五感的建築」世界巡迴展。福裕暨清景麟董事長林聰麟在會後就福裕的前景提出說明，而目前福裕已成立營建事業部門，2023 年已有營建銷售業績入帳。

清景麟建築團隊目前在手土地庫存換算推案總銷可以達 1200 億元，2024 及 2025 年兩年各自推案量都將達 500 億元。林聰麟並指出，今年年底前將會上新北市推案，且爲與其他建商合作的開發案。

林聰麟也指出，日前開賣的嘉義「Ai 世界城」，總共 818 戶，目前正式成交逾 800 戶，成交單價在每坪 34 萬元左右。至於台南高鐵站建案進度，目前已開始在預約了，計劃將在 520 房市檔期開案，屆時房價將會過 4 字頭，而高雄的金銀島一案，若順利的話，6 月底會開始潛銷。

清景麟投入 3 千萬在台南舉辧日本國際著名建築師隈研吾 「五感的建築」世界巡迴展。(鉅亨網記者張欽發攝)