國泰世華：歐美6月有望同步降息 日本短期再升息機率不高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-21 17:41

美國聯準會 FOMC 會議結果出爐，政策利率維持不變，國泰世華銀行今 (21) 日發布市場展望，認為通膨走勢將決定美國聯準會 (Fed) 降息節奏，若未來通膨降速符合預期，有望於今年 6 月開始降息，並於 9 月及 12 月續降，全年降息 3 碼，預估歐洲同步展開降息，而日本短期再升息機率不高。

從總經面來看，國泰世華認為，在美聯準會 (Fed) 大幅升息的影響下，金融環境趨緊使得經濟降溫。不過整體而言，美國經濟呈現製造與服務業的分化復甦，服務業將由過熱回歸正常，而在消費性電子換機潮及 AI 趨勢的帶動下，製造業中的電子類景氣有望築底回升，但非電子業的成長力道仍十分緩慢。

至於股市面，近期在 AI 類股的漲勢驅動下，市場多頭情緒升溫，帶動美股屢創新高，惟短線漲幅過猛，加上公債殖利率近期在相對高位，恐加劇股市波動。長線隨 AI 需求的激增，預期企業營收將持續成長，加上 Fed 將開啟降息循環，有利長線股市動能。

債市方面，今年大方向將走入降息，若近期美國公債殖利率有所彈升，可視為高利尾聲下的布債良機。對於重視長期穩定現金流的投資人而言，宜逢高鎖利，追求穩定息收，預期美國公債殖利率今年在 4% 偏上震盪，明年趨向 3.5-4% 區間。

匯市部分，國泰世華表示，隨市場回歸今明兩年各降 3 碼的預期，美元維持高位震盪。後續若更加確定 Fed 啟動降息循環，美元將稍趨貶勢，幅度將視未來 Fed 降息步伐速度而定。

3 月超級央行周將進入尾聲，對於全球主要央行接下來的利率政策走向， ，歐洲央行 (ECB) 方面，國泰世華認為，歐元區經濟復甦力道疲軟，加上通膨降幅優於預期、薪資通膨同步走緩，預期 ECB 將在 6 月開啟降息循環。