〈進出口統計〉台灣2月出口年增1.3%連四紅 資通視聽產品出口年增1倍

財政部今 (8) 日公布 113 年 2 月出口 314.3 億美元，年增 1.3%，累計前 2 個月合計規模值為歷年同期次高，年增 9.7%，且 2 月出口值為連續 4 個月正成長，資通與視聽產品出口年增 1.0 倍。

財政部公布 2 月出口 314.3 億美元，因適逢農曆春節，較上月減 15.5%，較上年同月年增 1.3%；累計 1 至 2 月出口 686.2 億美元，較上年同期增 9.7%，若按新臺幣計算增 12.8%。

2 月進口 235.5 億美元，同受春節連假影響，較上月減 32.1%，較上年同月減 17.8%；累計 1 至 2 月進口 582.4 億美元，較上年同期增 0.7%。

財政部統計處處長蔡美娜指出，在 AI 等新興科技應用強力挹注下，出口仍較上年同月增 1.3%，連續 4 個月正成長，進口則受資本設備購置緊縮與化石燃料價、量齊挫等影響，年減 17.8%。累計 1 至 2 月出口增 9.7%，進口亦增 0.7%，規模值均為歷年同期次高。