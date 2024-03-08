〈進出口統計〉台灣2月出口年增1.3%連四紅 資通視聽產品出口年增1倍
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-08 19:21
財政部今 (8) 日公布 113 年 2 月出口 314.3 億美元，年增 1.3%，累計前 2 個月合計規模值為歷年同期次高，年增 9.7%，且 2 月出口值為連續 4 個月正成長，資通與視聽產品出口年增 1.0 倍。
財政部公布 2 月出口 314.3 億美元，因適逢農曆春節，較上月減 15.5%，較上年同月年增 1.3%；累計 1 至 2 月出口 686.2 億美元，較上年同期增 9.7%，若按新臺幣計算增 12.8%。
2 月進口 235.5 億美元，同受春節連假影響，較上月減 32.1%，較上年同月減 17.8%；累計 1 至 2 月進口 582.4 億美元，較上年同期增 0.7%。
財政部統計處處長蔡美娜指出，在 AI 等新興科技應用強力挹注下，出口仍較上年同月增 1.3%，連續 4 個月正成長，進口則受資本設備購置緊縮與化石燃料價、量齊挫等影響，年減 17.8%。累計 1 至 2 月出口增 9.7%，進口亦增 0.7%，規模值均為歷年同期次高。
出入超方面， 2 月出超 78.9 億美元，較上年同月增 55.0 億美元；累計 1 至 2 月出超 103.8 億美元，較上年同期增 56.6 億美元。
2 月主要貨品出口普遍較上年同月滑落，僅資通與視聽產品受惠於電腦及其附屬單元、儲存媒體等買氣強勁，出口續呈高速成長。前 2 個月合計，資通與視聽產品出口年增 1.0 倍，穩居成長主力；電子零組件受制於外銷市場復甦力道不一，年減 1.5%；礦、塑、化產品受傳統淡季需求平緩、國際油價震盪盤整等影響，各減 4.6%、8.7%、12.2%。
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