〈景氣燈號〉景氣續亮綠燈 AI帶動出口轉亮紅燈 分數創23個月新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-27 16:52

國發會今 (27) 日發布，113 年 2 月景氣對策信號綜合判斷分數為 29 分，較上月增加 2 分，燈號續呈綠燈，為自 2022 年 5 月 (28 分) 以來，創 23 個月以來的新高，主因 AI 等新興科技應用擴增、產業回補庫存，帶動海關出口值轉呈紅燈，工業生產指數、工業及服務業加班工時轉呈黃紅燈，加上領先及同時指標續呈上升，領先指標已連 5 升，正如國發會主委龔明鑫日前於立法院備詢時所言：「應會續呈綠燈，景氣持續穩定復甦」。

國發會經濟發展處吳明蕙處長表示，展望未來，受惠全球貿易量逐漸回升，加上高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用加速推展，將有助提升我國外貿表現。

投資方面，國內半導體及國際大廠持續加碼投資台灣，且企業推動淨零轉型，仍將投入研發與製程改善，加上公共投資穩健成長，均有助維繫投資動能。

內需方面，隨景氣逐漸改善及股市創高，有助提升民眾消費信心，加上國內就業市場續呈穩定，基本工資調升，以及政府持續推動各項減輕負擔措施，提高家庭可支配所得，民間消費動能可望延續。惟主要國家貨幣政策轉向時點及幅度、國際地緣政治情勢變化等不確定因素仍在，後續仍須密切留意。

2 月分數為 29 分，較上月增加 2 分，燈號續為綠燈。9 項構成項目中，工業生產指數由黃藍燈轉呈黃紅燈，分數增加 2 分，工業及服務業加班工時由綠燈轉呈黃紅燈，分數增加 1 分，海關出口值由綠燈轉呈紅燈，分數增加 2 分；貨幣總計數 M1B 由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少 1 分，批發、零售及餐飲業營業額由黃紅燈轉呈黃藍燈，分數減少 2 分；其餘 4 項燈號維持不變。

國發會自今年年 3 月 4 日發布 113 年 1 月景氣概況時正式啟用新版景氣指標及燈號系統。燈號構成項目中，以「工業及服務業加班工時」替換原「非農業部門就業人數」，另 9 項構成項目檢查值均重新調整。2 月景氣燈號若以舊系統計算，亦續呈綠燈。