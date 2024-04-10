鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至4.82元，預估目標價為100元
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.69元上修至4.82元，其中最高估值6.36元，最低估值2.9元，預估目標價為100元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.36(6.36)
|9.71
|13.54
|最低值
|2.9(0.5)
|4.83
|5.97
|平均值
|4.49(4.09)
|7.58
|9.75
|中位數
|4.82(4.69)
|7.94
|9.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|33,183,000
|39,903,000
|49,787,120
|最低值
|30,884,360
|35,149,000
|39,794,790
|平均值
|32,037,750
|37,883,560
|44,790,950
|中位數
|31,988,500
|38,125,920
|44,790,950
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.11
|15.47
|8.56
|1.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,832,187
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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