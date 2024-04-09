〈台股開盤〉護國神山台積電帶頭衝高 大漲279點再登峰
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-09 09:25
護國神山的台積電 (2330-TW) 今 (9) 日仍是市場焦點，開盤並大漲 1.53%，報 795 元，也帶動台北股市今 (9) 日集中市場早盤開高一度大漲漲逾 279 點，加權股價指數以 20702 點再創新高，市場專家指出，台股今天由半導體、重電族群帶動，多頭仍將持續攻堅。
資深分析師簡伯儀說，台股大盤仍能維持強勢格局。
美股今晨，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.01%；美國商務部 8 日宣布，將提供台積電 66 億美元的補助以及多達 50 億美元的低利貸款，用於興建亞利桑那州的先進半導體廠。美國商務部表示，台積電同意擴大規劃中的投資額，再加碼 250 億美元，總額攀抵 650 億美元，2030 年前將在亞利桑那興建第三座晶圓廠。
台積電將在亞利桑那的第二座晶圓廠，生產全球最先進的 2 奈米晶片，預計 2028 年開始生產。
而今晨最新美股收盤指數表現上，美股道瓊指數下跌 11.24 點，或 0.03%，收 38,892.8 點。那斯達克指數上漲 5.44 點，或 0.03%，收 16,253.96 點。S&P 500 指數下跌 1.95 點，或 0.04%，收 5,202.39 點。費城半導體指數上漲 6.26 點，或 0.13%，收 4,825.39 點。NYSE FANG + 指數上漲 20.77 點，或 0.21%，收 10,061.26 點。
台股 4 月 9 日權值股台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW) 表現強勢，開盤上漲
而高階 ABF 需求回升緩慢，ABF 類股欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 走弱，南電 (8046-TW) 表現相對強勢上漲。
台積電今股價開盤報 795 元，最高 808 元，最低 價 792 元，盤中供應鏈志聖 (2467-TW) 等走勢也引起市場矚目。
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