鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至4.55元，預估目標價為100元
鉅亨網新聞中心 2024-03-20 18:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.57元上修至4.55元，其中最高估值5.9元，最低估值0.5元，預估目標價為100元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.9(5.9)
|11.44
|5.97
|最低值
|0.5(0.5)
|4.83
|5.97
|平均值
|3.91(3.77)
|7.87
|5.97
|中位數
|4.55(3.57)
|7.94
|5.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|33,183,000
|42,407,390
|39,794,790
|最低值
|30,884,360
|35,149,000
|39,794,790
|平均值
|32,120,470
|38,353,890
|39,794,790
|中位數
|32,087,000
|38,129,710
|39,794,790
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.11
|15.47
|8.56
|1.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,832,187
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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